Navalmoral-Rena, la final en Tercera División

Ya solo quedan dos equipos que competirán por el ascenso a Segunda División B de fútbol sala. Bambatam Rena y Fex Multiseguros Navalmoral superaron las semifinales del ‘playoff’ de la Tercera División extremeña. Durante los dos próximos fines de semana jugarán la final a doble partido, con la ida en Navalmoral y la vuelta en Rena.

Ambos hicieron valer el factor cancha. El Bambatam Rena se impuso 6-4 al Torrecillas en la prórroga, mientras que el Fex Multiseguros Navalmoral ganó 5-2 al Colegio San José y ya había vencido en la ida, jugada en Cáceres, por 1-2.

Prórroga en Rena

Fue necesario el tiempo suplementario para romper la igualdad. En la ida había ganado 7-6 el equipo de Torrecillas de la Tiesa y, al final de los 40 minutos, vencía 4-3 el conjunto de Rena. Dos tantos más del Bambatam en la prórroga, por uno del contrario, le llevaron a imponerse por 6-4, clasificándose para la final por el ascenso el campeón de la fase regular, que eliminaba al cuarto clasificado.

En cuanto al desarrollo del partido, a los 13 minutos ganaba Rena 3-0, con tantos de Jesús Búrdalo, Yony y Moli. Al descanso se llegó con 3-1, tras marcar Álex Rodríguez para el Torrecillas. Reseco hizo el 4-1, que parecía sentenciar el choque, pero la reacción visitante, con goles de Roberto y Maikel, puso el 4-3 y envió la eliminatoria a la prórroga.

En el tiempo suplementario, otro gol de Roberto clasificaba momentáneamente al Torrecillas con el 4-4, pero repitieron Yony y Reseco para clasificar al Rena con el 6-4 definitivo.

Hubo cambio de escenario en la otra semifinal porque las lluvias, con la consiguiente inundación y daños en el parqué, volvieron a inutilizar el Pabellón Municipal. El partido se jugó en el Antonio Jara. Con las gradas abarrotadas, el Fex Multiseguros Navalmoral venció 5-2 al Colegio San José de Cáceres, superando el cruce con un global de 7-3.

Al descanso se llegó con un claro 3-0, con triplete de Sergio, de penalti sus dos primeros tantos, para el NFS. Lucas marcó el cuarto gol y Markkino recortó para el 4-1, que dio paso al juego de cinco colegial en los últimos diez minutos. En ese periodo hubo intercambio de goles, con tantos de Casares, para el 4-2, y de Carlitos, que firmó el definitivo 5-2.

El próximo fin de semana se disputará el partido de ida de la final por el ascenso: Fex Multiseguros Navalmoral-Bambatam Rena.

Ascenso a Tercera y juveniles

Por otro lado, se disputó la eliminatoria de octavos de final de la fase de ascenso a Tercera División. Seis equipos competirán por tres plazas para dejar la Primera División Extremeña. Madroñera eliminó a Fuentes de León (4-2 y 1-2); Don Bosco a Global Paint Atlético Malpartida (1-3 y 1-1); Albroksa a Ahigal (9-1 y 7-6); Villanueva del Fresno a Riolobos (6-2 y 7-4); Sierra del Aljibe a Palomas (4-2 y 5-1) y Cristo de Serradilla a Cumbres Mayores (3-6 y 5-7).

Y en la final de juveniles por el ascenso a División de Honor, en el partido de ida: Buhersa Fyerpa Talayuela 4-Jerez Futsal 2.