Al-Qázeres, Monesterio y ADB Monte ganan la Copa Mujerex

El CB Al-Qázeres Verde, el Baloncesto Monesterio y el ADB Monte se proclamaron campeones de la Copa Mujerex en categoría infantil, cadete y junior, respectivamente, tras imponerse en sus finales al Guadalupe BCB, el EDM Villafranca y el CB Al-Qázeres ADC.

Final infantil

El CB Al-Qázeres Verde superó al Guadalupe BCB por 66-52 en un partido marcado por el espectacular arranque del conjunto cacereño. Las campeonas firmaron un contundente 30-7 en el primer cuarto, una ventaja que condicionó el resto del encuentro. El equipo pacense reaccionó, pero la diferencia inicial resultó decisiva.

El Al-Qázeres Verde volvió a controlar el partido tras el descanso y administró su renta para levantar el título con solvencia. La jugadora más destacada de la final fue Lucía De La Fuente, con 22 puntos y 20 de valoración, mientras que en el Guadalupe BCB sobresalió Paula González, con 6 puntos y 6 de valoración.

Final cadete

El Baloncesto Monesterio se impuso al EDM Villafranca por 49-43 en una final muy igualada y de fuerte tono defensivo. El primer cuarto terminó con empate a 11, pero las monesterienses dieron un paso adelante antes del descanso con un parcial de 17-9 que les permitió tomar el mando.

El EDM Villafranca apretó en el tramo final y ganó el último parcial, pero el Baloncesto Monesterio supo gestionar su ventaja en los minutos decisivos para cerrar una victoria muy trabajada. La mejor del partido fue Andrea Merchán, del EDM Villafranca, con 26 puntos y 14 de valoración. En el equipo campeón destacó Rocío Florencio, con 13 puntos y 8 de valoración.

Final junior

El ADB Monte conquistó el título tras vencer al CB Al-Qázeres ADC por 54-41. El conjunto de Montehermoso cimentó su triunfo en una gran puesta en escena, con un parcial inicial de 16-8, y llegó al descanso con una renta favorable de 30-19.

El ADB Monte mantuvo el control tras el paso por vestuarios y amplió su ventaja con un sólido tercer cuarto, dejando el partido encarrilado pese a la reacción final del conjunto cacereño. Candela Pelícano fue la mejor de la final, con 15 puntos y 13 de valoración, mientras que en el CB Al-Qázeres ADC destacó Shaila González, con 13 puntos y 7 de valoración.