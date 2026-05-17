UP Plasencia y Zafra confirman el ascenso a Tercera

La Primera División Extremeña ya conoce a sus dos primeros equipos ascendidos a Tercera Federación. El UP Plasencia y el Zafra certificaron este domingo sus respectivos ascensos tras superar las finales de campeones ante Guadiana y Quintana.

El conjunto placentino firmó una eliminatoria contundente frente al Guadiana. Tras ganar 1-2 en la ida, volvió a imponerse en la vuelta por 2-4, dejando el global en 3-6. De esta forma, el UP Plasencia culmina con éxito la promoción y regresa a categoría nacional.

También celebró el ascenso el Zafra, que hizo valer la ventaja conseguida en el primer partido. Los zafrenses habían ganado 0-1 en la ida ante el Quintana y este domingo empataron 1-1 en la vuelta, resultado suficiente para cerrar la eliminatoria con un global de 1-2 y sellar su salto a Tercera Federación.

El camino largo

Además de estos dos ascensos, la promoción dejó resueltas otras eliminatorias, de las que salieron los equipos que seguirán peleando por la tercera plaza de ascenso. El Castuera arrolló al Fuente Cantos por 6-1 y cerró la eliminatoria con un global de 7-2. El Hernán Cortés, pese a caer 3-2 ante el Chinato, hizo valer el 0-2 de la ida y avanzó con un global de 3-4.

El Trujillo superó al Oliva tras imponerse 2-1 en la vuelta, igualar el global 2-2 y resolver la eliminatoria en los penaltis. También sigue adelante el Olympic Peleño, que empató 1-1 ante el Lobón y pasó con un global de 2-1.

Por su parte, el Sanvicenteño ganó 2-1 al Talayuela y dejó la eliminatoria igualada 3-3 en el global, mientras que La Estrella, pese a perder 2-3 ante el Talavera, hizo bueno el 4-0 de la ida y avanzó con un global de 6-3.

Ascenso a Primera Extremeña

Mientras, subieron a Primera Extremeña cuatro equipos tras los partidos de vuelta: Santa Marta (3-3 ante La Roca y victoria en los penaltis), San Bartolomé (2-1 ante El Batán), Nuevo Cáceres San Francisco (1-0 contra Trujillanos) y Obandina (6-0 al Palazuelo).