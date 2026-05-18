'Ajenjo, Balón de Oro': héroes en Zamora, eternos en Cáceres

Media hora más tarde de lo previsto, el autobús llega a las inmediaciones de la Fuente Luminosa. Dentro, los héroes del Ruta de la Plata, capaces de remontar al Zamora (1-2) y asegurar la permanencia en Primera Federación sin tener que esperar a jugársela ante el Talavera el sábado. "Alé, alé, Cacereño alé". Acaban de llegar algunos de los mil que estuvieron en el encuentro. Hay histeria colectiva. "Ajenjo, Balón de Oro, Ajenjo, Balón de Oro". El hispano-polaco, goleador ante el Castilla —tres— y ante el Zamora —uno para el triunfo—, es aclamado. Salen los jugadores, con Javi Barrios, Palacín, Diego Nieves el propio Ajenjo, Joserra... Todo es euforia.

"Julio, Julio, Julio Cobos", se cita al entrenador. La fuente está vallada y hay mucha policía. No hay baño para nadie. No se permite, "como sí se permitió en Almendralejo hace unos días en el ascenso del Extremadura", se escucha en tono de lamento. Hay cierta frustración, pero mucha felicidad.

Porque no todas las fiestas necesitan agua para parecer eternas. A veces basta con un autobús, una plantilla exhausta, una noche de mayo y una ciudad que entiende perfectamente lo que acaba de ocurrir. El Cacereño no ha ganado una liga ni ha subido de categoría, pero ha salvado algo más que una plaza en Primera Federación. Ha salvado una temporada, una ilusión, un proyecto y, sobre todo, el derecho a seguir caminando entre los grandes de la tercera categoría del fútbol español.

La escena tiene algo de regreso de campaña. Los jugadores bajan como quien vuelve de una batalla que todavía le late en las piernas. Hay sonrisas, abrazos, móviles en alto, cánticos que se pisan unos a otros y una afición que busca tocar, saludar, agradecer. Ajenjo es el nombre de la noche, el héroe más evidente, el futbolista al que la grada convierte en lo más alto de la popularidad a golpe de rima y garganta. Pero la celebración no distingue demasiado. Todos son héroes por un rato. Todos han empujado. Todos han sufrido. Todos han llegado vivos. La permanencia también se celebra. Por qué no.

Palacín dirige la fiesta

Entre todos, Palacín lleva la voz cantante. Es quien prende la mecha, quien ordena el desorden feliz, quien convierte cada cántico en una consigna y cada gesto en una invitación a seguir celebrando. No parece haber cansancio en él, solo una energía contagiosa, de esas que arrastran al grupo y a la grada. La afición lo reconoce y lo mantean junto a otro de los grandes nombres de la jornada: Diego Nieves. El meta, puro nervio y pura felicidad, vuela por unos segundos sobre los brazos de sus compañeros y de una noche que ya pertenece a todos. En su sonrisa cabe el partido, la tensión, la remontada y el alivio de una permanencia que el Cacereño ha tenido que pelear hasta el último aliento.

Fotogalería | La permanencia del Cacereño, un día para la historia /

La permanencia, cuando se consigue así, tiene algo de ascenso íntimo. El Cacereño llegó a Zamora con la amenaza de una última jornada convertida en final ante el Talavera. Llegó sabiendo que un mal resultado podía alargar la angustia durante seis días más. Llegó con el peso de los cálculos, de los nervios y de esa clasificación que aprieta el pecho cuando se entra en mayo sin los deberes hechos.

Y entonces, cuando más difícil era, el decano extremeño eligió la épica.

La remontada que cambió una semana

El Ruta de la Plata no parecía el lugar más sencillo para firmar una salvación. Menos aún después de que el Zamora se adelantara. Durante muchos minutos, la tarde tuvo la forma reconocible del sufrimiento: un marcador en contra, el reloj corriendo demasiado rápido y la sensación de que todo podía quedar pendiente de una última bala en el Príncipe Felipe. Pero el Cacereño no se deshizo. No se rompió. No se entregó a la mala suerte ni a la resignación. Aguantó, creyó y esperó su momento.

La remontada fue mucho más que dos goles. Fue una liberación. Fue el grito de los que viajaron a Zamora y de los que lo vivieron desde Cáceres. Fue el puñetazo encima de la mesa de un equipo que, en el instante decisivo, encontró carácter donde otros encuentran miedo. El 1-2 no solo cambió un partido: cambió una semana entera. Borró la final agónica ante el Talavera, vació de veneno la última jornada y convirtió el viaje de regreso en una procesión festiva.

Por eso la Fuente Luminosa espera encendida. Porque Cáceres sabe reconocer una noche que merece memoria. Aunque no haya baño. Aunque las vallas marquen el límite de la celebración. Aunque la policía impida que la fiesta tenga la imagen clásica de los grandes festejos. La gente protesta un poco, lo justo para dejar claro que el cuerpo pedía agua y desahogo completo, pero enseguida vuelve el cántico. La felicidad puede más que la frustración. El Cacereño se queda al borde de la fuente, separado por vallas de esa postal soñada. Pero tampoco eso consigue apagar la noche. La celebración cambia de forma. No será acuática, pero sí será sonora. No habrá chapuzón, pero sí ovación. No habrá jugadores empapados, pero sí una afición empapada de orgullo.

"Julio, Julio, Julio Cobos" vuelve a sonar. El entrenador recibe su parte de reconocimiento en una temporada de curvas, dudas y tensión. Porque la permanencia no se explica solo desde Zamora, aunque Zamora sea el capítulo final. Se explica desde las semanas anteriores, desde los golpes encajados, desde los días en los que el equipo parecía caminar por un alambre, desde las conversaciones de vestuario y desde la capacidad para llegar al momento clave con pulso competitivo.

El técnico aparece citado por la grada como se cita a los responsables de las noches importantes. En el fútbol, la memoria suele ser cruel con los entrenadores cuando se pierde y algo más generosa cuando se gana. Esta vez, el nombre de Cobos rebota en la Fuente Luminosa con agradecimiento. El Cacereño ha llegado a la orilla. Y lo ha hecho antes de que la última ola pudiera llevárselo por delante.

Entre los jugadores, las caras resumen mejor que cualquier discurso lo que significa la noche. Hay cansancio de carretera, de partido y de temporada. Hay alivio. Hay incredulidad. Hay esa sonrisa amplia de quien sabe que lo peor ya pasó. Javi Barrios, Palacín, Joserra, Ajenjo, Diego Nieves y el resto de la expedición se mueven entre una nube de aplausos. La afición los llama uno a uno, como si necesitara poner nombre y apellido a la salvación.

Y en el centro de todo, Ajenjo. El hispano-polaco ha encontrado en el tramo final de la temporada un sitio reservado para los elegidos. Tres goles al Castilla. Uno en Zamora. Cuatro golpes que han cambiado el destino del Cacereño. La grada lo sabe y por eso lo corona a su manera, sin protocolo ni alfombra roja: "Ajenjo, Balón de Oro". No hace falta más ceremonia. En Cáceres, esa noche, el Balón de Oro cabe en una canción.

La fiesta avanza entre empujones cariñosos, fotos rápidas y cánticos repetidos hasta el agotamiento. Algunos aficionados todavía llevan en la cara el viaje de ida y vuelta. Otros han llegado desde sus casas, atraídos por la noticia como quien acude a una plaza para confirmar que la alegría es real. Todos comparten la misma sensación: el Cacereño sigue en Primera Federación. Dicho así parece sencillo. Vivido durante meses, no lo fue en absoluto.

Porque permanecer también es una forma de victoria. Es menos brillante, quizá, que levantar un trofeo, pero tiene una profundidad especial. La permanencia habla de resistencia. De no rendirse cuando la clasificación aprieta. De soportar las dudas. De sobrevivir a los malos días. De ganar cuando ganar deja de ser una opción bonita y se convierte en una necesidad.

El Cacereño lo hizo en Zamora, lejos de casa, remontando y acompañado por un millar de fieles. Lo hizo como se recuerdan las gestas pequeñas de los clubes grandes de sentimiento: con sufrimiento primero y con locura después. Y después volvió a Cáceres, donde la Fuente Luminosa, aunque vallada, se convirtió igualmente en punto de encuentro para una ciudad que necesitaba celebrar.

No hubo baño, pero hubo comunión. No hubo agua, pero hubo garganta. No hubo descontrol, pero sí una felicidad difícil de contener. Y cuando la noche fue bajando poco a poco, cuando el autobús dejó de ser el centro de todas las miradas y los jugadores empezaron a dispersarse, quedó flotando una certeza sencilla y enorme: el Cacereño había salvado la categoría de la manera más hermosa posible, cuando parecía más complicado y donde más mérito tenía.

El miedo se quedó en Zamora

El sábado estará el Talavera. Estará el Príncipe Felipe. Estará la última jornada. Pero ya no estará el miedo. Ese se quedó en Zamora, enterrado bajo una remontada heroica y bajo el grito de una afición que viajó creyendo y regresó celebrando.

En Cáceres, junto a una fuente que no pudo mojar a sus héroes, la noche terminó igualmente empapada de orgullo. Y el cántico, repetido una y otra vez, sonó menos a costumbre que a promesa.

"Alé, alé, Cacereño alé".