El Arte Físico de Cáceres, subcampeón de la fase nacional

El equipo DNA de la escuela de atletismo cacereño Arte Físico ha logrado un resultado histórico al proclamarse subcampeón de España en la fase nacional celebrada este fin de semana en la pista cubierta de Gallur, en Madrid.

El DNA, siglas de Dynamic New Athletics —en español, Nuevo Atletismo Dinámico—, es un formato de competición en el que el atletismo pone el acento en el trabajo en equipo, la estrategia y la emoción de cada prueba. En este escenario, el club cacereño confirmó su gran momento competitivo entre los mejores equipos del panorama nacional.

Una semifinal decisiva

El camino hacia la medalla de plata comenzó el sábado, cuando el Arte Físico disputó una exigente semifinal frente a algunos de los mejores conjuntos del país. Gracias a una actuación muy sólida de todo el grupo y a la suma de puntos en cada una de las pruebas, el equipo consiguió clasificarse para la final nacional por el título.

Con las medallas. / Cedida

Ya el domingo, en la lucha definitiva por el campeonato, los atletas del club volvieron a demostrar su fortaleza competitiva. El equipo se mantuvo en la pelea por las primeras posiciones hasta el desenlace final y acabó conquistando una histórica segunda plaza nacional.

El conjunto estuvo formado por Raúl Conde, Jaime Simón, Javier Martínez, Mateo Ramos, Elena García-Ontiveros, Adriana Martín, Zoe Alcón y Lucía Embid, que defendieron los colores del club en las distintas disciplinas del programa: salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de peso, 60 metros lisos, 60 metros vallas, relevo 4x200 metros y la prueba final de la caza, en la que se decidió la clasificación definitiva.

La emoción de ‘la caza’

Desde el inicio de la competición, el Arte Físico mostró una gran regularidad, sumando puntos importantes en cada prueba y manteniéndose entre los mejores equipos nacionales. En una competición como el DNA, donde cada actuación individual repercute directamente en el resultado colectivo, la implicación de todos los integrantes fue clave para alcanzar el podio.

Especial emoción tuvo la prueba de la caza, que puso el broche final a la competición y mantuvo la tensión hasta el último momento. El equipo cacereño respondió con carácter y confirmó una medalla de plata que premia el talento, el esfuerzo compartido y la unión del grupo.

Con este subcampeonato de España, la escuela de atletismo Arte Físico firma uno de los mayores éxitos de su trayectoria reciente y consolida el crecimiento del club dentro del atletismo nacional.