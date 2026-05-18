Baloncesto | Fase de ascenso a Segunda FEB
Badajoz decidirá los ascensos a Segunda FEB
La Federación Española de Baloncesto ha designado el pabellón de La Granadilla como sede de la fase final y al Vítaly La Mar BCB como anfitrión y organizador de la competición
Redacción
El baloncesto nacional vuelve a poner el foco en Badajoz. El Vítaly La Mar BCB será el organizador y anfitrión de la Fase Final de Tercera FEB, que se disputará del 28 al 31 de mayo en La Granadilla y reunirá a los ocho mejores equipos de la categoría en la pelea por el ascenso.
El conjunto pacense selló su clasificación el pasado sábado tras vencer por 71-68 a El Pinar en un duelo vibrante, arropado por una afición entregada. Más de 2.500 espectadores llenaron el pabellón y empujaron al equipo hacia una victoria histórica para el club y para el deporte de la ciudad.
La Granadilla, epicentro del baloncesto nacional
Confirmada su presencia en la fase decisiva, la Federación Española de Baloncesto ha elegido a Badajoz como sede del torneo, con el Vítaly La Mar BCB al frente de la organización. Durante cuatro jornadas, La Granadilla se convertirá en el epicentro del baloncesto nacional, acogiendo a algunos de los proyectos deportivos más destacados de la categoría.
La competición reunirá a ocho equipos divididos en dos grupos. Los campeones de cada subgrupo lograrán el ascenso directo a Segunda FEB, mientras que los dos segundos clasificados se enfrentarán por la tercera plaza disponible.
Ocho aspirantes y tres billetes de ascenso
En el Subgrupo 1 competirán CB Tres Cantos, Pujol Mollerussa, Vítaly La Mar BCB y Velabasket CB Sueca. El Subgrupo 2 estará formado por TQ CB Prat, Uros de Rivas, CB Puerto Sagunto y Ulacia ZKE.
Con esta designación, Badajoz refuerza su papel como referente en la organización de grandes eventos deportivos, en una cita que promete ambiente, emoción y un notable impacto para la ciudad.
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