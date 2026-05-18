Meritorio quinto puesto del San Antonio de Cáceres en la Copa Colegial en Granada

El equipo femenino del colegio San Antonio de Cáceres, que acudía a la Final Nacional como campeón extremeño, cerró su participación en la Copa Colegial Fundación José Manuel Calderón con un histórico quinto puesto, después de imponerse por 24-27 a Santo Tomás de Villanueva, conjunto anfitrión en Granada, en un partido muy disputado y decidido en los últimos minutos.

El encuentro, correspondiente al duelo por la quinta plaza nacional, estuvo marcado por la igualdad, la intensidad defensiva y las alternativas en el marcador. Las granadinas, apoyadas por su afición, lograron llevar la iniciativa durante buena parte del choque y llegaron incluso a situarse con cinco puntos de ventaja en el último cuarto.

Reacción del 'Sanan'

Sin embargo, el conjunto cacereño, dirigido por Isabel Pareja, no se rindió. San Antonio, campeón extremeño y representante de la región en la cita nacional por ese título, reaccionó desde la defensa, mejoró su selección en ataque y fue reduciendo la diferencia hasta meterse de lleno en la pelea por la victoria.

En los instantes decisivos, las extremeñas mostraron carácter, sangre fría y acierto para culminar la remontada y acabar llevándose el triunfo por 24-27. Con esta victoria, San Antonio se coloca entre los cinco mejores colegios de España en la edición 2026 de la Copa Colegial Fundación José Manuel Calderón, firmando una actuación histórica para el baloncesto colegial extremeño.