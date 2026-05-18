El Oviedo Vetusta, último escollo en el sueño del Coria

Lo que parecía imposible hace algunas semanas, casi una quimera, hoy es más cercano que nunca. Sí, el Coria de Rai Rosa está a un solo paso (dos partidos, concretamente) de ser nuevo equipo de Primera Federación. Y es que los celestes aspiran a acompañar a otros tres extremeños (Mérida, Extremadura y Cacereño) en la tercera categoría del fútbol patrio.

Para ello tendrán que doblegar en última instanciaa al Real Oviedo Vetusta, o lo que es lo mismo, el filial del Real Oviedo, que este año ha cuajado una temporada sobresaliente en fase regular y han conseguido terminar en segunda posición. Los ovetenses serán el rival del Coria en la final por el ascenso de categoría después de que el sorteo celebrado este lunes en Las Rozas así lo haya deparado. La ida se disputará este próximo fin de semanae en La Isla y la vuelta, una semana después, se jugará en el feudo del conjunto asturiano.

Aguirre, viejo conocido

En las filas del Real Oviedo Vetusta hay una figura que conoce bien el fútbol extremeño. Ese no es otro que el técnico del cuadro asturiano, Roberto Aguirre. El técnico dirigió hace varias temporadas al Don Benito, con el que consiguió la permanencia en Segunda Federación, aunque la temporada siguiente fue destituido. Posteriormente se hizo cargo del Vetusta en Tercera Federación, con el que logró el ascenso la pasada temporada y este año, siendo un recién ascendido, ha logrado clasificar para jugar la fase de ascenso a Primera Federación.

En el caso del rival del Coria, apearon en primera ronda al Tudelano, al que lograron vencer por 1-0 en casa en el partido de ida y por 1-2 en el de vuelta.

En fase regular, destaca no solo su caudal ofensivo con 50 dianas en 34 jornadas, sino también la parcela defensiva, ya que son uno de los equipos menos goleados de su grupo con 34 goles en contra en otras tantas jornadas.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, el equipo que dirige Rai Rosa ya prepara el que a buen seguro será un choque histórico en Coria y para el que el club espera contar con el multitudinario apoyo de la afición cauriense. Todo ello tras conseguir doblegar en primera ronda a todo un ‘gallito’ de la categoría como la Deportiva Minera. Ahora, el Coria quiere seguir soñando y para ello el club ya prepara una campaña con la que sumar a la afición en una cita histórica para un club que viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años, tanto en lo deportivo como en lo institucional.