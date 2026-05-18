El precio de las entradas de la vuelta ante el Jaraíz molesta a la afición pacense

La política de precios para el partido de vuelta de las semifinales regionales del playoff de ascenso a Segunda Federación ha desatado el malestar entre la afición del Badajoz. Los seguidores blanquinegros consideran excesivo el coste de las entradas para un encuentro decisivo en el que el equipo está obligado a remontar para seguir soñando con el ascenso.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Ávila inició este domingo su camino en la promoción con un tropiezo. El Badajoz cayó por 1-0 en su visita al Municipal de Jaraíz, un resultado que le obliga a darle la vuelta a la eliminatoria el próximo domingo en el Nuevo Vivero.

Precios bajo la lupa de la afición

Pocas horas después del encuentro, el club hacía públicos en su página web los precios de las entradas para la vuelta, una decisión que generó un intenso debate entre los aficionados. Al tratarse de un partido correspondiente a la fase de ascenso, el encuentro queda fuera del abono habitual, por lo que todos los asistentes, incluidos los abonados, deberán adquirir un suplemento. Además, el choque no será retransmitido por televisión.

Los abonados pagarán 10 euros en fondo, 15 en preferencia, 25 en tribuna y 30 en palco VIP. Los menores de 3 años podrán acceder gratuitamente, mientras que las entradas para personas con movilidad reducida tendrán un coste de 10 euros. Los infantiles, de entre 4 y 14 años, abonarán 5 euros independientemente de la zona elegida.

Diferencias entre abonados y no abonados

En el caso de los no abonados, las tarifas aumentan cinco euros respecto a los precios anteriores, salvo en el palco VIP, cuyo acceso costará 40 euros. Los infantiles no abonados pagarán 7 euros.

Con el objetivo de impulsar la asistencia, el club ha lanzado una promoción por la que la segunda entrada se adquiere con un 50% de descuento. Sin embargo, la medida no ha logrado calmar las críticas. Buena parte de la afición entiende que, dada la necesidad de remontar y la importancia del ambiente en las gradas, el partido requería precios más populares.

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Debate por las entradas visitantes

También ha generado controversia el coste de las entradas destinadas a la afición del Jaraíz, fijado en 13 euros para mayores de 16 años y 8 para jóvenes de entre 10 y 16, unos importes que, según el club, responden al acuerdo alcanzado entre ambas entidades.