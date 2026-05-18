Thibaut Courtois 'ficha' por el CD Extremadura

El fútbol extremeño vive uno de los anuncios más impactantes y mediáticos de su historia reciente. El CD Extremadura ha confirmado oficialmente la entrada en su accionariado de Thibaut Courtois a través de NXTPLAY, la plataforma de inversión deportiva cofundada por el guardameta belga junto a Gonzalo Vila. La operación convierte a NXTPLAY en copropietaria del club azulgrana junto al actual presidente, Daniel Tafur, que continuará liderando el proyecto deportivo e institucional de la entidad. La noticia ha generado una enorme expectación tanto dentro como fuera de Extremadura y supone un auténtico golpe de efecto para un club que no deja de crecer desde su refundación en 2022.

La llegada de Courtois y NXTPLAY al Extremadura representa mucho más que una operación empresarial. Es la confirmación de que el proyecto azulgrana mira seriamente hacia el fútbol profesional y que el crecimiento vivido durante los últimos cuatro años ha despertado el interés internacional. El club acaba de completar una temporada histórica logrando su cuarto ascenso consecutivo y regresando a Primera Federación, un récord prácticamente inédito en el fútbol español. Bajo la presidencia de Daniel Tafur, el Extremadura ha pasado de competir en Segunda Extremeña a situarse a las puertas del fútbol profesional, construyendo además una potente estructura institucional, social y empresarial alrededor de la marca Extremadura.

La operación, según ha explicado el propio club, llevaba cerca de un año trabajándose y se cierra en un contexto de máxima ilusión para la afición azulgrana. Además, el CD Extremadura se convierte en el segundo proyecto futbolístico de NXTPLAY, después de la entrada de la plataforma en el capital del Le Mans FC, que precisamente acaba de lograr el ascenso a la Ligue 1 francesa. El hecho de que los dos clubes vinculados al ecosistema NXTPLAY hayan conseguido ascender de categoría en la misma temporada refuerza todavía más la dimensión y ambición del proyecto deportivo impulsado por la compañía.

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Desde el club extremeño se ha destacado que la llegada de NXTPLAY supone “un paso muy importante para seguir creciendo juntos”, subrayando la importancia de incorporar a un grupo internacional “con ambición, visión y pasión por el fútbol”. La noticia ha provocado una auténtica revolución en el panorama futbolístico regional y nacional, disparando el interés mediático sobre el Extremadura y consolidando la sensación de que el club está construyendo algo muy serio y diferencial dentro del fútbol español. Mientras tanto, ambas partes ya trabajan conjuntamente en la planificación de una temporada 2026-2027 que se presenta como la más ambiciosa de la nueva historia del club y que alimenta el sueño de volver a ver al Francisco de la Hera en el fútbol profesional.