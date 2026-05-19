La afición aumenta su apoyo al Mérida

Acabó la temporada el domingo en el Romano José Fouto con el empate a un gol entre el Mérida y el Unionistas. A falta de que se cierre la campaña el sábado (18.30 horas) en feudo del Osasuna Promesas, la lectura social del campeonato es mucho más positiva que la deportiva, pues el seguimiento de la afición al equipo ha vuelto a aumentar por segunda temporada consecutiva.

Más allá de que cabe destacar que en todos los desplazamientos siempre ha habido camisetas romanas en todos los campos, en mayor o menor número, lo cierto es que las gradas del Romano han estado más pobladas que la temporada pasada.

Tal y como se muestra en la cuenta de ‘X’ @soloMeridaAD, los 3.478 espectadores de media que ha habido en el estadio emeritense suponen el mejor dato de las cuatro temporadas en las que el club lleva compitiendo en Primera Federación.

La evolución

En la temporada del debut (2022-2023), el dato era de 2.979 espectadores; el curso siguiente hubo un pequeño descenso hasta los 2.881, lo que suponía un 3,28% menos; el gran salto a nivel social se produjo el curso pasado, cuando se incrementó un 17,94% hasta llegar a los 3.395; en este ejercicio que ahora acaba, la tendencia se mantiene positiva, con un aumento del 2,44%. Seguramente, el dato podría haber sido más positivo si no hubiera habido una recta final del campeonato tan descafeinada.

Dentro de estos guarismos están los que suman la llegada de aficionados visitantes, pero la sensación es que el número es similar cada campaña, con algunas ‘invasiones’ todas las temporadas. En esta ha destacado la de los vecinos cacereños y, en menor medida, la de los aficionados del Tenerife, el Zamora o el Unionistas.

En muchas ocasiones, a lo largo de la campaña, principalmente cuando el Mérida comandaba la clasificación como mejor equipo local, Fran Beltrán destacaba la importancia que tenía la afición para que el equipo se mostrara tan fuerte en casa. Como a domicilio el equipo no obtenía buenos resultados, todo se confiaba a lo que se sacara en el Romano. En este sentido, el entrenador también ha destacado en varias ocasiones, la última tras el partido del pasado domingo, un momento clave de la temporada que debía haber servido para asentar al equipo en la pelea por los ‘playoffs’.Ese momento referido son los dos partidos consecutivos en casa de principios de marzo ante Talavera y Guadalajara en los que se sacó un punto de seis posibles. Hasta ese momento, el equipo había conseguido nueve victorias, dos empates y dos derrotas; después de esas dos citas, los números en casa han sido de una victoria, dos empates y una derrota.

Mal final

Este mal tramo final del campeonato le deja “un sabor de boca malísimo” al técnico romano, quien reconocía que las circunstancias del partido del domingo, tras “ser muy superiores en la primera parte”, era de “dar las gracias” por haberlo empatado finalmente, debido a las lesiones que provocaron algunos cambios en la segunda parte, principalmente en la entrada de Pipe Por Gio Almeida que obligó a reestructurar al equipo.

Mirando más hacia atrás, afirmaba Beltrán que “en los últimos partidos no hemos estado para hacer un punto de doce, pero ha habido otros momentos en los que no hemos sabido competir y aquí, hemos tenido dos momentos, contra Guadalajara y Talavera, donde hicimos uno de seis con total justicia. Evidentemente, hubo una fase de la temporada en la que no estuvimos a la altura”. En conclusión, para el entrenador, son merecedores de “tener un año tranquilo por abajo, en una categoría en la que no es fácil porque descienden cinco, pero tampoco merecemos hacer ‘playoff’”.