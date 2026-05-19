Cáceres se prepara para acoger la final a cuatro de una competición siempre atractiva

Cáceres volverá a situarse este fin de semana en el centro del fútbol sala nacional con la disputa de la fase final de la Copa del Rey, que reunirá en el Pabellón Multiusos a cuatro de los grandes equipos del panorama actual: Jimbee Cartagena Costa Cálida, Viña Albali Valdepeñas, Barça Futsal y Jaén Paraíso Interior. La competición, organizada por la Real Federación Española de Fútbol en colaboración con la Real Federación Extremeña de Fútbol y con el apoyo de la Junta de Extremadura, ha sido presentada en la sede de Presidencia de la Junta, en Mérida, en un acto en el que participaron el presidente de la Federación Extremeña, Sergio Merchán; el director general de Deportes, Santiago Amaro; y el presidente del Comité de Fútbol Sala de la RFEF, José Miguel Monje.

Los equipos participantes tienen prevista su llegada a Cáceres desde este jueves, lo que permitirá empezar a tomar contacto con la ciudad y preparar una cita que se espera con una gran expectación. La fase final arrancará el sábado 23 de mayo con la disputa de las dos semifinales: a las 12.00 horas se enfrentarán el Jimbee Cartagena Costa Cálida y el Viña Albali Valdepeñas, mientras que a las 16.00 horas será el turno del Barça Futsal y el Jaén Paraíso Interior. Los vencedores de ambos encuentros jugarán la gran final el domingo 24 de mayo, también a las 16.00 horas, en el mismo escenario.

Durante la presentación, Santiago Amaro destacó la importancia de que Extremadura acoja un evento de este nivel y subrayó las mejoras realizadas en los últimos meses en el Pabellón Multiusos, entre ellas el sistema de climatización, que permite albergar citas con una elevada afluencia de público. «Este evento posiciona a Extremadura en el mapa de eventos deportivos nacionales de máximo nivel», señaló el director general de Deportes, que también incidió en que la Junta reafirma así su compromiso con el deporte como motor de promoción turística y de desarrollo económico y social.

Respaldo

Por su parte, José Miguel Monje recordó que todavía hay entradas disponibles para los partidos y agradeció el respaldo institucional de la Junta de Extremadura. El presidente del Comité de Fútbol Sala de la RFEF también apuntó la relevancia especial de esta edición, que podría ser la última con el actual formato debido a la intención de renovar la estructura de competiciones de fútbol sala de cara a la próxima temporada. «Es muy importante la asistencia del público. Le deseo lo mejor a los contendientes y doy gracias a la Junta de Extremadura por el esfuerzo que están haciendo en el desarrollo del deporte», afirmó.

La llegada de esta fase final supone el regreso del fútbol sala de élite a una instalación con experiencia en grandes acontecimientos. El Pabellón Multiusos ya albergó la final de la Copa del Rey de 2018 y varios encuentros internacionales de la selección española absoluta, consolidándose como un recinto preparado para responder a las exigencias organizativas de este tipo de eventos. Cáceres y Extremadura calientan motores para un fin de semana en el que el fútbol sala será protagonista y en el que se espera un gran ambiente en las gradas.