El Coria regala entradas para sus ‘fieles’ ante el Real Oviedo Vetusta

El Coria quiere que toda la ciudad se vuelque con su equipo en un momento histórico como es el de jugar una fase de ascenso a Primera Federación y por eso en el club cauriense tienen claro que hay que llenar el feudo municipal. Para ello, han anunciado que regalarán la entrada para el partido de este domingo ante el Real Oviedo Vetusta a todos los aficionados que acompañaron al equipo el pasado fin de semana a Cartagena para ver el partido ante la Minera.

La entidad cauriense ha querido premiar así la fidelidad de una afición que volvió a demostrar su compromiso con el equipo en un desplazamiento clave de la temporada y para el que su apoyo y aliento resultó decisivo.

El partido, en domingo

El encuentro frente al filial oviedista se disputará este domingo 24 de mayo, a las 19.00 horas, en el estadio municipal La Isla, en Coria, y se presenta como una nueva cita de máxima importancia para el conjunto celeste en el que será el choque de ida de la eliminatoria.

Además, el club ha anunciado también que ya ha puesto a la venta las entradas para el resto de aficionados. El suplemento para socios será de diez euros, mientras que la entrada general anticipada costará 15 euros y en taquilla tendrá un precio de 25 euros. Para los niños de entre 12 y 16 años, la entrada será de cinco euros.

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La intención del club es convertir La Isla en un auténtico fortín ante un filial con aspiraciones como es el Real Oviedo Vetusta, que llegará a la cita sabiendo que visita uno de los feudos más complicados del grupo quinto de Segunda Federación. De hecho, los de Rai Rosa son el quinto mejor equipo como local de su grupo, donde solo han perdido dos partidos en toda la temporada. El último rival que visitó el feudo del cuadro celeste fue la Deportiva Minera, que no pudo anotar ni un solo gol en los 180 minutos de eliminatoria, quedando demostrado que el Coria es un equipo muy sólido en defensa y que además se hace fuete en casa ante asu afición, algo que quieren volver a repetir el domingo.