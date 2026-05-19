Triatlón | Series Mundiales
Miriam Casillas abandona por molestias en las Series Mundiales de Yokohama
La triatleta del Triatlón Ferrol fue protagonista en el ciclismo, pero tuvo que retirarse al iniciar la carrera a pie
Redacción
Miriam Casillas tuvo que abandonar la prueba de las Series Mundiales de Yokohama tras notar molestias en el pie durante el segmento de carrera a pie. La triatleta internacional del Triatlón Ferrol había completado una competición muy sólida hasta ese momento, confirmando su buen estado de forma.
En el segmento de natación se mantuvo entre las diez primeras, saliendo de la primera transición con un grupo de cabeza al que no perdía un margen significativo respecto a las líderes. En el tramo de ciclismo, Casillas volvió a mostrar su capacidad competitiva al firmar una destacada actuación.
Buen rendimiento en el ciclismo
Su trabajo en el pelotón fue clave para reducir distancias y conectar con la cabeza de carrera, registrando el cuarto mejor parcial ciclista de toda la prueba. Este rendimiento permitió a su grupo entrar en la segunda transición con opciones de pelear por posiciones de privilegio.
Sin embargo, al iniciar el segmento de carrera a pie, la olímpica de Badajoz comenzó a sentir molestias en el pie que fueron aumentando progresivamente. Tras unos primeros metros de intento, la deportista decidió detenerse para evitar mayores complicaciones físicas y se vio obligada a abandonar la competición.
La próxima cita en el calendario de Miriam Casillas será el 30 de mayo en las Series Mundiales de Alghero, en Italia, primera prueba de clasificación olímpica de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.
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