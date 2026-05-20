Álex Alegría: «90 minutos en el Nuevo Vivero siempre son muy duros»

Tras la derrota en Jaraíz, el Badajoz afronta una semana decisiva con la mirada puesta en el duelo de vuelta en el Nuevo Vivero. En esta entrevista, Álex Alegría analiza el estado del vestuario, las dificultades del partido de ida y las claves para darle la vuelta a la eliminatoria. El delantero también destaca la labor de Miguel Ángel Ávila y subraya el papel fundamental que tendrá la afición en un encuentro marcado por la tensión y la ilusión del ascenso.

Tras la derrota sufrida el pasado domingo en el campo del Jaraíz. ¿Cómo se encuentra el vestuario?

El equipo está bien. El partido del domingo fue el típico duelo de fase de ascenso en el que el que falla menos se lleva la victoria. Tuvimos ocasiones, ellos también y al final nos traemos un 1-0 que deja la eliminatoria muy abierta. Tenemos muchas ganas de que llegue el próximo partido.

Lo que se vio desde fuera es que fue un partido incómodo para el Badajoz. ¿Tuvieron la misma sensación dentro del campo?

Los partidos de playoff son mucho más cerrados que cualquiera de liga. Todos los equipos somos conscientes de lo que hay en juego y eso provoca que arriesgues menos. Fue un partido feo de ver para el espectador. La idea que teníamos era buscar un buen resultado allí y sobre todo mantener la portería a cero, pero no pudo ser. Trataremos de lograrlo en casa este domingo.

Miguel Ángel Ávila comentó antes del partido ante el Jaraíz que el precedente del duelo de vuelta en liga, en el que el Badajoz ganó 1-4, no iba a ser un espejo en el que mirarse. ¿Vio mucha diferencia entre los dos partidos?

Nuestro esquema fue diferente, porque usamos jugadores que aportan otras cosas. No conseguimos aprovechar los espacios que dejaba el Jaraíz y creo que ahí se pudo ver dónde estaba el partido.

El Badajoz llegó al partido con tres bajas muy sensibles: Barba, Borja Domingo y Gus Quezada. ¿Notaron demasiado las ausencias?

Tener bajas de esa magnitud siempre es complicado. Estamos hablando de tres jugadores decisivos, muy importantes para el equipo y que estaban en su mejor momento de la temporada. El equipo lo nota, pero lo bueno que tenemos es que el jugador que sustituye lo hace igual o mejor que el anterior.

De cara al partido de vuelta, ¿en qué aspectos está incidiendo más el míster durante la preparación?

En que debemos pensar que las condiciones son totalmente diferentes. En el campo del Jaraíz hubo mucho juego directo y muchas segundas jugadas. Ellos son un equipo que sabe aprovechar muy bien estos factores. En el Nuevo Vivero habrá más espacios. Ahora hemos recuperado a Pavón y debe ser crucial el domingo. Además, se prevén temperaturas muy altas. Si logramos tener el balón, instalarnos en campo rival y dominar, sumado a la temperatura, ellos lo van a pasar mal. 90 minutos en el Nuevo Vivero siempre son duros.

Al llegar al estadio he podido ver las colas de aficionados que vienen a buscar su entrada para el domingo. ¿Cómo de importante es dentro del césped una buena entrada en el estadio?

No nos pilla por sorpresa porque lo vivimos el año pasado cuando jugamos el playoff. La afición es nuestro jugador número 12. Para el jugador rival, que habitualmente está acostumbrado a jugar ante muchas menos personas, nota bastante el hecho de llegar al Nuevo Vivero y encontrarse que le aprietan constantemente. Es un problema para el rival y un punto a favor nuestro. Esta afición empuja mucho y es algo que agradecemos.

Hay un factor desde la llegada de Ávila al banquillo y es que el equipo ha conseguido remontar en cuatro ocasiones. ¿Qué tecla ha tocado el míster para cambiar la mentalidad del equipo?

Antes de su llegada generábamos muchas ocasiones pero la pelota no entraba. Jugábamos de forma diferente, pero generábamos. El cambio principal ha sido que con Ávila la pelota sí está entrando. El fútbol está basado en dinámicas. Puedes estar diez partidos seguidos sin marcar un gol y llegar al siguiente y marcarlos todos de golpe. El míster ha sabido sacar el máximo rendimiento de cada uno de nosotros. También es un gran lector de partidos. Cuando las cosas se nos han puesto en contra ha sabido gestionarlo de la manera correcta para ayudarnos.

Además de esa habilidad para leer los encuentros, ¿qué cualidades destacaría de Miguel Ángel Ávila?

Tanto él como Carlos Luengo (segundo entrenador) trabajan muy bien fuera del campo. Se tiran muchas horas preparando los vídeos que nos muestran y creo que es una labor muy importante. Cuando no están dirigiendo están siempre pensando en qué mejorar y en cómo ayudar al equipo. Tratan de analizar qué va a pasar en cada momento y después nos lo transmiten de la mejor manera posible.

En el duelo de ida en Jaraíz le vimos acompañado por Pablo Rodríguez en lugar de por Borja Domingo. ¿Echó de menos a su compañero habitual en la delantera?

Pablo y Borja son dos jugadores con características parecidas, que tratan de buscar siempre el balón al espacio. Con Borja me entiendo muy bien porque sabe leer mis movimientos. También porque hemos jugado juntos más veces. Si Pablo y yo hubiésemos tenido más minutos juntos seguro que también nos entenderíamos muy bien. Ambos son dos grandes delanteros. Estoy seguro de que, si sigue trabajando así, a Pablo le van a llegar cosas muy buenas.

Ha habido cierta controversia entre la afición con respecto al precio de las entradas. Sin entrar demasiado en el tema, ¿qué mensaje mandaría a los dudosos para que acudan al partido?

Creo que es necesario olvidarse de todo en este momento de la temporada. Lo más importante ahora es el escudo que llevamos en el pecho y necesitamos el apoyo de la grada para sacar el partido adelante. Ellos son el principal motivo al que nos agarramos para lograr el ascenso.