El Cacereño prepara una gran fiesta para festejar la permanencia

Con la permanencia ya asegurada, el Cacereño quiere convertir el último partido de la temporada en una celebración colectiva. El encuentro ante el Talavera, que se disputará este sábado a las 18.30 horas en el estadio Príncipe Felipe, llega ya sin la angustia clasificatoria de las últimas semanas y con la intención de que la afición pueda festejar junto al equipo el objetivo conseguido.

El club pretende que el choque sirva para prolongar lo vivido el pasado domingo, cuando la victoria en el campo del Zamora (1-2), con más de mil seguidores visitantes en las gradas del Ruta de la Plata, certificó la continuidad del equipo en Primera Federación. Después de meses y semanas de sufrimiento, el Cacereño quiere cerrar el curso con un ambiente tan feliz como merece.

Precios populares

Para favorecer la presencia de público, el Cacereño ha fijado entradas a 10 euros en tribuna, 5 euros en preferencia y 3 euros en fondo. Además, los niños de 6 a 12 años podrán acceder gratis, aunque deberán recoger su entrada previamente en la tienda del club.

Los abonados también tendrán la posibilidad de adquirir una invitación gratuita de forma online hasta este jueves a las 23.59 horas. La promoción estará disponible en tienda hasta el viernes a las 20.30 horas y no se aplicará en taquilla el día del partido.

El Cacereño también ha pedido a aquellos abonados que no puedan acudir al encuentro que liberen su asiento, con el objetivo de facilitar que el Príncipe Felipe presente el mejor aspecto posible en una tarde que se mira como una despedida de temporada y, sobre todo, como una fiesta.

El equipo que dirige Julio Cobos empezó este miércoles a preparar el partido, aunque evidentemente con menos tensión que la que ha caracterizado la temporada. El propio club distribuyó unas imágenes en las que los jugadores ‘homenajeaban’ a los miembros del cuerpo técnico haciéndoles pasar por un paseíllo salpicado de collejas más o menos suaves.