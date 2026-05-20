El Extremadura Pebetero competirá en la Challenge Alicante Interior con Paco Fernández como líder

El Extremadura Pebetero participará desde este viernes en la Challenge Alicante Interior, una prueba de tres jornadas que se disputará hasta el domingo y que reunirá a una participación selecta en uno de los escenarios más exigentes del calendario. Tras la finalización de la Copa de España, la temporada de vueltas gana protagonismo y el conjunto extremeño afronta esta cita con un bloque preparado para buscar presencia en carrera y aprovechar sus oportunidades.

El equipo, patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deporte, Pebetero Servicios y Formación, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez, dará descanso a algunos de sus corredores y acudirá a la prueba alicantina con Paco Fernández como principal referencia. Junto a él estarán Pablo Antúnez, Pablo Leno, Jesús Moreno, Manuel Peñas, Daniel Nieto y Miguel Maestra, formando un bloque sólido con intención de tener protagonismo.

Tres jornadas exigentes

La Challenge Alicante Interior estará compuesta por tres clásicas en el interior de la provincia alicantina. La prueba cuenta tradicionalmente con fama de dura por sus recorridos, además de una participación de alto nivel que la convierte en una cita competitiva, exigente y atractiva tanto para corredores como para equipos y aficionados.

La primera etapa se disputará el viernes, con salida en Castalla y meta en Cocentaina. Tendrá 147,7 kilómetros y 1.282 metros de desnivel positivo, con dos puertos de tercera categoría situados en los kilómetros 18,1 y 105,1. Sobre el perfil, será la jornada más llana de la carrera y podría ofrecer la única oportunidad clara para los corredores más rápidos del pelotón si llegan agrupados a la resolución final.

La segunda jornada, con salida y meta en Quatretondeta, elevará notablemente la exigencia. Los corredores afrontarán 152,4 kilómetros y 2.665 metros de desnivel acumulado, con tres puertos puntuables de tercera categoría en los kilómetros 47,7, 55,6 y 76,4, además de numerosas ascensiones no puntuables. Será una etapa de desgaste, sin apenas recuperación, que se presenta como un continuo rompepiernas destinado a los ciclistas más potentes.

La tercera y última etapa será la etapa reina y, sobre el papel, la gran oportunidad para los escaladores. Con salida y meta en Muro d’Alcoi, contará con 136,4 kilómetros y 2.428 metros de desnivel positivo. El recorrido incluirá un puerto de tercera categoría en el kilómetro 54,5, el Port de Vall d’Ebo, de primera categoría, en el kilómetro 73,8, con ocho kilómetros de ascensión, y el Pla de Petracos, de segunda categoría, en el kilómetro 81,4. Estas dificultades seleccionarán la carrera y dejarán la lucha por la etapa y la general en manos de los corredores más fuertes.