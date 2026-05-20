Tribunales
Los forenses consideran que no se puede juzgar a Negreira al haber empeorado de su demencia
Un informe mantiene que el exvicepresidente de los árbitros padece un "trastorno neurocognitivo" que le impide afrontar el procedimiento judicial.
Redacción
El último peritaje forense realizado por el Instituto de Medicina Legal de Catalunya concluye que José María Enríquez Negreira padece un "trastorno neurocognitivo" compatible con un "posible Alzheimer" que le impide afrontar el procedimiento judicial.
La juez que investiga los pagos del FC Barcelona a la empresa del ex-vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) encargó la exploración el pasado mes de marzo, y el resultado es claro: Negreira "no presenta las capacidades cognitivas para comprender el avance del procedimiento judicial".
El informe desvelado por El Mundo, certifica además que "a nivel clínico se observa un empeoramiento desde la exploración anterior", realizada el 18 de enero de 2024.
Garantías del proceso
La defensa de Negreira había solicitado esta nueva pericia después de presentar un informe de la Fundación ACE —centro de referencia internacional en el tratamiento del Alzheimer— en el que ya advertía de que su cliente "no puede defenderse con todas las garantías".
No es la primera vez que el estado de Negreira se examina judicialmente. El ex número dos del arbitraje español ya pasó varios reconocimientos anteriores, tras los cuales el juez instructor acordó tomarle declaración igualmente. Negreira compareció ante el juez Joaquín Aguirre en marzo de 2024 y se acogió a su derecho a no declarar.
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