Fran Ardila, del Judo Club Stabia, se proclama subcampeón en la Supercopa de España Cadete

El Judo Club Stabia completó un intenso fin de semana competitivo con presencia en Don Benito, La Nucía y Sarajevo. El resultado más destacado llegó de la mano de Fran Ardila, una de las grandes promesas de la cantera del club emeritense, que se proclamó subcampeón en la Supercopa de España Cadete disputada el pasado sábado en Don Benito.

El deportista del equipo patrocinado por el Ayuntamiento de Mérida, la Junta de Extremadura y la Fundación Jóvenes y Deporte firmó una gran actuación tras imponerse a dos competidores valencianos y a uno gallego. Ardila solo cedió en la final, por sanciones, ante el portugués Pedro Neves, campeón de la categoría.

Liderato nacional para Ardila

El subcampeonato conseguido en Don Benito supone el mejor resultado de la expedición extremeña en la primera prueba puntuable del circuito de Copas en categoría cadete. Además, permite a Fran Ardila situarse en la primera posición del ranking nacional en el peso de -60 kilos, un arranque sobresaliente de cara a la próxima temporada para un judoka que hasta hace poco más de un mes competía en -55 kilos.

Sara Fernández, Cristina Cabaña y Dani Nieto, en Benidorm. / Cedida

La actividad del Judo Club Stabia también tuvo protagonismo en la European Cup Sénior de La Nucía, en Benidorm, donde compitieron Cristina Cabaña, Sara Fernández Campillo y Dani Nieto. Los tres judokas firmaron una buena actuación, aunque no pudieron meterse en la lucha por las medallas. Permanecerán durante el resto de la semana en el Olympic Training Camp, donde entrenarán junto a la élite europea.

El fin de semana se completó en Sarajevo, sede del Campeonato de Europa de Katas. Allí, Edu Ayala, junto a Antonio Marín, del Club Record de Badajoz, volvió a clasificarse para la final de Nage No Kata, reservada a las nueve mejores parejas del continente. Los extremeños finalizaron en una meritoria sexta posición, con puntuaciones muy ajustadas, confirmando la regularidad de una pareja con más de 20 años de trayectoria competitiva en esta disciplina.