Fran Beltrán habla ya en clave de Mérida 2026-27

Todavía no se ha hecho oficial la continuidad de Fran Beltrán al frente del banquillo del Mérida, pero, cuando se le oye hablar, parece seguro que seguirá en la entidad emeritense. El técnico reconoce las cosas que debe mejorar el equipo de cara a la próxima temporada, como «las defensas de las transiciones». «Tenemos que manejar mejor las faltas tácticas, repliegues, presión tras pérdida y buenas vigilancias. Creo que es una fase que nos ha condicionado bastante y que nos ha hecho encajar demasiados goles», explicó.

Beltrán entiende que estas cuestiones se mejorarán «de forma natural», pero avisa de que el equipo debe «ganar en liderazgo, en personalidad, en competitividad y también cuando vayamos al mercado». Al entrenador le gustaría mantener un buen bloque de futbolistas, pues considera que es una «cuestión importante» y está convencido de que el club mejorará con respecto al año pasado, cuando hubo muchas bajas y «se tardó en hacer el equipo».

Pretemporada más estable

El técnico también recordó algunos elementos negativos que no se repetirán en la próxima pretemporada. El verano pasado, debido al arreglo del césped, «no pudimos usar el Romano» y el equipo estuvo «cinco o seis semanas entrenando en Guadiana, desplazándose en autobús desde por la mañana». Por ello, confía en que «el club va a mejorar mucho en ese sentido». «Todos nos conocemos mucho más, sentimos qué cosas necesitamos mejorar y las vamos a mejorar desde el día uno», añadió.

Al indicársele que ya habla como el entrenador del próximo curso, el técnico afirmó: «Yo, por la profesionalidad que tengo, vivo como si fuera a estar toda la vida en un club y sabiendo que me pueden echar mañana mismo». «Creo que así es como tiene que vivir un entrenador», apuntó.

Añadió que, por su manera de trabajar, ya tiene avanzada buena parte de la planificación: «Ya tengo una pretemporada planificada». También aseguró que conoce «los jugadores que pueden estar en el mercado», aunque subrayó que es algo que ha hecho siempre, independientemente de que fuera a seguir o no.

Cambios y continuidad

Con todo, tiene claro que en la plantilla «hay que hacer cambios», aunque también subraya que «hay una serie de jugadores que pueden conformar un buen bloque». El técnico considera que «la continuidad es importante», porque «no es lo mismo un primer que un segundo año» y porque había que adaptarse «a una forma nueva de trabajar y de vivir la profesión».

Además, reconoce que «no hemos cumplido nuestros objetivos propios», por lo que ahora toca «evaluar qué nos ha faltado y buscar cómo mejorarlo».

A pesar de que ya no tiene trascendencia clasificatoria, para Beltrán el encuentro del sábado a las 18.30 horas ante Osasuna Promesas es muy importante porque «nos jugamos nuestro prestigio y nuestro futuro». Añade que el nivel de ilusión «no es el mismo cuando te estás jugando algo importante que cuando no te lo estás jugando», aunque insiste en que su intención es competir hasta el final: «Tenemos 90 minutos para irnos con otro tipo de sensaciones después de un mes terrible».