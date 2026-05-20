Gema Tornero gana su segunda Vuelta a los Viñedos con el Electromercantil-GR100 extremeño

Gema Tornero, corredora del Electromercantil-GR100, se proclamó vencedora de la II Vuelta a los Viñedos sub-19 femenina después de imponerse en la contrarreloj inicial y defender su renta en la etapa en línea. La ciclista de Villarrobledo logró, además, el título de campeona de Castilla-La Mancha en la modalidad de contrarreloj.

Tornero firmó la victoria en la primera etapa con un tiempo de 13 minutos y 43 segundos. El Electromercantil-GR100 completó el doblete en la jornada inaugural gracias a Claudia Menasalvas, que finalizó segunda y se proclamó subcampeona autonómica de la especialidad.

La segunda etapa, disputada sobre un recorrido de 56 kilómetros, dejó una actuación destacada de Tornero, que entró duodécima en meta con el mismo tiempo que la vencedora. Ese resultado le permitió conservar los diez segundos de ventaja obtenidos el día anterior y hacerse con la clasificación general de la prueba por segundo año consecutivo, esta vez defendiendo los colores del Electromercantil-GR100.

También completó una buena vuelta Claudia Menasalvas, que acabó tercera en la clasificación general. La nota negativa para el conjunto extremeño fue la caída de Rocío Martín durante la etapa en línea, que le obligó a abandonar la carrera. Según informó el equipo, la corredora se recupera ya en su domicilio y la caída no revistió gravedad.

La II Vuelta a los Viñedos reunió a diez equipos en tierras castellano-manchegas y sirvió para decidir los títulos autonómicos femeninos de contrarreloj y ruta.