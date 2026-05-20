El Grupo López Bolaños, ante el Pontevedra en las semifinales

El Grupo López Bolaños afronta este sábado una nueva cita clave en su camino hacia la Segunda División de fútbol sala. El conjunto de Fuente del Maestre recibirá al Leis Pontevedra en el partido de ida de las semifinales del ‘playoff’ de ascenso. El encuentro se disputará este sábado, a las 18.00 horas, en el Polideportivo Francisco Javier López Sayago, donde el equipo fontanés tratará de hacerse fuerte ante su afición y tomar ventaja antes del partido de vuelta.

El conjunto extremeño llega a esta penúltima ronda en plena dinámica positiva. El equipo extremeño certificó su clasificación tras superar con autoridad a Las Cuevecitas, al que derrotó por 8-4 en el partido de vuelta disputado en Fuente del Maestre. La eliminatoria ya había quedado encarrilada en la ida, con triunfo por 2-6 en tierras canarias.

Ese rendimiento refuerza la confianza de un equipo que ha demostrado pegada, solidez y madurez competitiva en el tramo decisivo de la temporada. El Grupo López Bolaños ha sabido responder en los momentos importantes y ahora afronta un cruce de mayor exigencia, en el que cualquier detalle puede resultar determinante.

Coger ventaja

Ahora, el reto será el Leis Pontevedra, rival en una semifinal exigente en la que el Grupo López Bolaños intentará aprovechar el factor pista para viajar a Galicia con ventaja. La afición volverá a jugar un papel importante en una eliminatoria que mantiene vivo el sueño del ascenso.

El conjunto extremeño confía en convertir el pabellón de Fuente del Maestre en un punto de apoyo decisivo. El ambiente en la grada, unido al buen momento del equipo, puede ser uno de los argumentos principales para encarar la ida con garantías y dar un primer paso hacia la ronda definitiva.

En el resto de eliminatorias de esta ronda, ElPozo Ciudad de Murcia se medirá al Gran Canaria, Illes Balears Palma Futsal al Albacete, Pinseque al Futsal Mataró, Otxartabe al Mengíbar y Xerez Toyota Nimauto al Lauburu Ibarra.