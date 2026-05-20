Ciclismo
Jonathan Narváez manda a Ecuador el triplete en el Giro
La clasificación general no sufre cambios y mantiene un día más con la maglia rosa a Afonso Eulalio
EFE
El ecuatoriano Jonathan Narváez (UAE) se ha impuesto en la undécima etapa del Giro de Italia disputada entre Porcari y Chiavari, de 195 km, su tercer éxito en la presente edición, esta vez en duelo con el español Enric Mas (Movistar), segundo clasificado en una jornada que mantuvo con la maglia rosa al portugués Afonso Eulalio.
Narváez logró el triplete al superar al esprint a Mas con un tiempo de 4h.33.45, a una media de 42,7 km/hora. La tercera plaza fue para el italiano Diego Ulissi (Astana), a 8 segundos. El pelotón principal entró a 3.23.
La clasificación general no sufre cambios y mantiene un día más con la maglia rosa a Afonso Eulalio, seguido de Jonas Vingegaard a 27 segundos y el neerlandés Thymen Arensman a 1.57.
Este jueves se disputa la duodécima etapa entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km.
- Daniela y Daniel, la pareja venezolana que puso de moda las arepas en Cáceres, abre cuatro apartamentos turísticos
- Guardiola nombra nuevos altos cargos en vivienda pública y la Consejería de Desregulación de Vox
- Cáceres busca al ganador de casi 377.000 euros en La Primitiva: 'Ojalá le haya tocado a alguien del barrio
- Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula
- Vox agita el debate de las ayudas sociales y apunta a una trama de empadronamientos fraudulentos en Cáceres
- Fecha de domiciliación del IBI, bonificaciones y exenciones: llega la nueva campaña de impuestos a Cáceres
- La nueva obra que se hará en Cáceres y despierta un interés nunca visto: 93 millones de euros de inversión
- Guardiola reorganiza el PP extremeño con más peso municipal y nuevas áreas ante las elecciones de 2027: así queda el organigrama