La Junta anuncia la ampliación del programa ‘Igualdad Más Deporte’ en la apertura de los JEDES

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, Laureano León, anunció ayer en Don Benito la ampliación del programa ‘Igualdad Más Deporte’ (I+DXT) y de su calendario inclusivo durante su intervención en la gala inaugural de la 42ª edición de los Juegos Extremeños del Deporte Especial (JEDES) 2026. Los JEDES son la cita de referencia del deporte inclusivo, y reúnen hasta el 22 de mayo a más de 1.000 personas entre deportistas, personal técnico y familias procedentes de toda la región.

Las principales novedades en el programa I+DXT, que la Junta desarrolla a través de la Fundación Jóvenes y Deporte, consisten en la incorporación de más federaciones deportivas para reforzar la participación mixta de personas con y sin discapacidad; mayor capilaridad territorial, llegando a más localidades de Extremadura; suma de nuevas disciplinas deportivas; y la entrada del patrocinio privado de Caja Rural de Extremadura para incrementar la financiación y ampliar exponencialmente su alcance.

En nombre de la presidenta de la Junta, María Guardiola, el consejero trasladó un mensaje de cariño y respaldo a los JEDES, destacando que el programa es fruto de más de cuatro décadas de trabajo continuo: planificación, logística, profesionalidad y cooperación entre administraciones, federaciones y entidades sociales. “El acceso al deporte no es un privilegio ni una concesión; es un derecho que requiere apoyos, organización y recursos”, remarcó durante su discurso. En el acto, celebrado en presencia de autoridades institucionales, federaciones, clubes, voluntariado y tejido asociativo, se subrayó el compromiso sostenido de Extremadura con la inclusión y la igualdad a través del deporte.

El mensaje del consejero a los «verdaderos protagonistas» -los deportistas- incidió en su derecho a competir en igualdad, en la importancia de la preparación y el esfuerzo, y en la llamada a la deportividad y al respeto: «Estáis aquí porque sois deportistas, estáis aquí porque habéis entrenado duro, porque tenéis derecho a competir y porque estos juegos existen precisamente para que vuestra participación sea posible y visible».

Don Benito, sede de los JEDES en 1997, 2017 y ahora 2026, vuelve a abrir sus instalaciones y su ciudad al deporte inclusivo, reafirmándose como anfitriona de un evento que combina competición y convivencia, y que normaliza la práctica deportiva de personas con y sin discapacidad en condiciones adecuadas y seguras. Esta edición incluye 14 finales de 13 modalidades deportivas: baloncesto, fútbol sala, ajedrez, tenis en silla de ruedas, petanca, tenis de mesa, boccia, atletismo, gimnasia rítmica y natación, entre otras.

El consejero agradeció expresamente la implicación del Ayuntamiento de Don Benito -y de las corporaciones que lo precedieron- por poner todos sus recursos al servicio del evento; así como la labor de las tres federaciones multideportivas de Extremadura que sostienen una parte esencial de la actividad.

Asimismo, puso en valor el trabajo del personal técnico (entrenadores, monitores, coordinadores, árbitros y equipos de logística, salud y seguridad) cuya profesionalidad permite adaptar modalidades, garantizar competiciones seguras y centrar a los deportistas en su rendimiento.

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La edición 2026 ha contado con una madrina de honor: Ana Gómez Escobar, paraescaladora de Don Benito, doble campeona de España y quinta en un Campeonato del Mundo. La ceremonia concluyó con un llamamiento a extender la «llama de la inclusión» más allá de los días de competición: a los pueblos, a los centros educativos, a los lugares de trabajo y a los entornos cotidianos para seguir consolidando la convicción de que el deporte inclusivo es, sencillamente, deporte, y que todas las personas tienen derecho a practicarlo y disfrutarlo en las mejores condiciones.