Baloncesto
Mérida acogerá el día 30 un torneo 3x3 exclusivo para jugadoras
El 3x3 Victoria impulsará en la Plaza de España una jornada de 10.00 a 20.00 horas
El baloncesto femenino extremeño tendrá el próximo día 30 una cita inédita en Mérida. La Plaza de España acogerá el 3x3 Victoria, el primer torneo de baloncesto 3x3 exclusivamente femenino de Extremadura, una iniciativa que nace con la intención de fomentar la práctica deportiva entre niñas y mujeres, visibilizar el talento femenino y generar referentes cercanos.
El torneo fue presentado este miércoles. La competición se desarrollará durante toda la jornada, de 10.00 a 20.00 horas, y aspira a convertir el centro de la capital autonómica en un espacio de convivencia, deporte e igualdad.
La iniciativa está impulsada por Formación Deportiva Mérida, con Marcel Sol, Tamara Mogollo, María Mata y Leticia del Fresno al frente del proyecto. Sus organizadores subrayaron que el 3x3 Victoria nace como una propuesta pionera en la región y con vocación de continuidad.
Respaldo institucional
El acto contó con la presencia de la secretaria de Igualdad, María del Ara Sánchez; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Marín; y el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho. Todos ellos mostraron su apoyo a un proyecto que busca abrir nuevos espacios de participación para las mujeres en el deporte y reforzar la igualdad de oportunidades.
Durante la presentación se destacó la importancia de que niñas y jóvenes puedan encontrar referentes reales en disciplinas como el baloncesto, tanto dentro de la pista como en otros ámbitos vinculados al deporte, desde los banquillos hasta el arbitraje. En este sentido, el 3x3 Victoria pretende ser también una herramienta de visibilización y reconocimiento para jugadoras, entrenadoras, árbitras y promotoras deportivas.
La cita estará precedida por la Semana del Baloncesto Femenino, que se celebrará del 25 al 29 y que también estará organizada por Formación Deportiva Mérida. Se llevarán a cabo distintas actividades con jugadoras, árbitras y entrenadoras, que actuarán como referentes para las participantes más jóvenes. Esta programación paralela reforzará valores como el liderazgo, la igualdad, el compañerismo y la participación, con el objetivo de que el torneo no se limite a la competición, sino que funcione también como una experiencia formativa y motivadora.
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