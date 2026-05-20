Baloncesto. 3x3
El Mérida Woka On Three afronta en Viena sus primeros torneos internacionales del año
El equipo extremeño disputará dos citas de baloncesto 3x3 durante el fin de semana, con el objetivo de lograr una plaza para el World Tour de Ámsterdam
El Mérida Woka On Three afronta esta semana su primera aventura internacional de la temporada con destino a Viena, una de las grandes capitales europeas del baloncesto 3x3. El conjunto extremeño disputará durante el fin de semana dos exigentes torneos en tierras austríacas.
La expedición española iniciará la competición el sábado con un primer torneo preparatorio. El gran objetivo llegará el domingo, cuando el equipo emeritense participe en un Quest, prueba considerada de la tercera máxima categoría mundial dentro del circuito internacional de baloncesto 3x3.
El torneo contará con un importante premio en juego: una plaza directa para el World Tour de Ámsterdam, una de las citas más destacadas del calendario internacional. El reto será mayúsculo, ya que la competición reunirá a varios de los mejores equipos del mundo y a numerosos jugadores situados actualmente dentro del Top 25 mundial.
La cita tendrá, además, un componente histórico para el deporte emeritense, al tratarse de la primera vez que un equipo profesional compite internacionalmente llevando el nombre de Mérida en un torneo de este nivel. En este tipo de pruebas, al alcanzar determinadas categorías, los equipos pasan a representar oficialmente a ciudades, lo que dará al conjunto extremeño una importante visibilidad internacional.
Nombres propios
Para esta cita, el Mérida Woka On Three contará con una plantilla formada por los emeritenses Miguel de Navas y Sergio Roldán, referentes del proyecto, junto a Jaime Llamas, David Stachousky y Edu Egea. Todos ellos buscarán dejar el nombre de Mérida y Extremadura en lo más alto del panorama internacional.
El proyecto continúa creciendo gracias al apoyo de colaboradores y entidades como DOC Servicios y el Ayuntamiento de Mérida. Los aficionados podrán seguir la competición en directo a través de YouTube, donde se retransmitirán los encuentros del torneo.
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