El plazo de presentación para la XXII edición del Premio Espiga “Impulso a la Actividad Física y el Deporte” de Caja Rural de Extremadura cierra este 30 de mayo.

El plazo de presentación de candidaturas para la XXII edición del Premio Espiga 'Impulso de la Actividad Física y el Deporte' de Caja Rural de Extremadura está abierto y tiene como límite de presentación de solicitudes hasta este próximo 30 de mayo.

Esta iniciativa busca fomentar la práctica deportiva y promover hábitos de vida saludables en la región, así como impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo del deporte y a la mejora de la calidad de vida de la población extremeña.

El Premio Espiga a la Actividad Física y el Deporte está dotado con 4.000 euros y diploma acreditativo, mientras que los finalistas recibirán premios de 1.500 euros en cuatro categorías: deporte colectivo, deporte individual, deporte inclusivo y promoción del talento joven deportivo.

Podrán participar personas físicas, asociaciones, federaciones, centros educativos y entidades deportivas que desarrollen iniciativas relacionadas con la promoción de la actividad física en Extremadura. Además, el jurado valorará aspectos como el impacto social del proyecto, el número de personas implicadas, los logros deportivos y el alcance territorial de las actividades desarrolladas.

Las solicitudes deberán presentarse en las oficinas de Caja Rural de Extremadura, junto con la documentación requerida.

Asimismo, la convocatoria contempla el Premio Especial 'Gracias', destinado a reconocer a aquellas personas que, con su dedicación y compromiso, han contribuido de manera destacada al desarrollo y promoción del deporte en la región.

La convocatoria cuenta con el apoyo de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y la colaboración de las federaciones deportivas extremeñas, reforzando así el compromiso institucional con el deporte como herramienta educativa, social y de bienestar.

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Con esta iniciativa, Caja Rural de Extremadura reafirma su compromiso con el fomento del deporte y la promoción de valores como el esfuerzo, la inclusión y la vida saludable en la sociedad.