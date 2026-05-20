Las remontadas no pillan por sorpresa al Badajoz

El ascenso a Segunda Federación del Badajoz necesitará de un grado de épica. La derrota del conjunto blanquinegro en su visita a Jaraíz el pasado domingo obliga a los pupilos de Miguel Ángel Ávila a remontar el 1-0 con el que la escuadra verata llegará al Nuevo Vivero, pero el hecho de tener que levantar un resultado adverso no pilla por sorpresa a los pacenses.

Y es que, desde que Miguel Ángel Ávila llegó al banquillo blanquinegro, el Badajoz ha conseguido sacar victorias en partidos en los que comenzó por debajo en el electrónico. El primero, nada más y nada menos que ante el Jaraíz. En el segundo partido de Ávila en el banquillo blanquinegro, el por entonces líder del Grupo 14 de Tercera comenzó adelantándose en el Nuevo Vivero por mediación de Talyson, pero un doblete de Borja Domingo en la segunda mitad culminó la machada.

Remontadas para creer

La siguiente remontada también fue ante un equipo de fase de ascenso y también tuvo como protagonista a Borja Domingo. En su visita al Municipal de Azuaga, el Badajoz inició perdiendo después de que Vera adelantara a los rojiblancos desde los once metros. Gus Quezada empataría antes del descanso y, en el tiempo añadido, Borja Domingo volvía a darle tres puntos al Badajoz con un tanto suyo.

Aunque si hubo un encuentro que desató la locura ese fue el del Jerez. Pese a que los blanquinegros comenzaron por delante en el marcador gracias a un gol de Pavón, el Jerez le daba la vuelta al resultado gracias a los goles de Chechu y Carlos Arias. Alegría empataba en el minuto 37, pero solo dos minutos después Chema Chávez hacía el 3-2 antes del descanso.

En la segunda parte, Borja Domingo volvía a igualar la contienda, pero el Jerez golpeaba de nuevo pasada la hora de partido y se ponía por delante en el marcador. Lolo González hacía el empate a cuatro en el 77’ y Carlos Bravo ponía el broche a la remontada con una soberbia volea en el descuento que se convertía en el 5-4 final.

La última remontada de la temporada llegó en el Municipal Villanovense. Berly ponía por delante al cuadro serón y se marchaba al descanso con ventaja, pero Ávila movería el banquillo en el descanso y lograría darle la vuelta al partido en solo cinco minutos. Primero Carlos Bravo en el minuto 47 y posteriormente Alegría en el 49’ culminaban la cuarta machada del Badajoz en la presente campaña.

Empates que refuerzan

Además de haber conseguido remontar en cuatro ocasiones, el Badajoz también ha igualado encuentros en los que comenzó por debajo en el marcador. Son los casos de los partidos en Puebla, Don Benito y en casa ante el Santa Amalia.

En feudo poblanchino, el Badajoz comenzó por debajo en el marcador después de que Abraham Pozo pusiera a los suyos por delante. Un gol de Borja Domingo antes del descanso pondría el empate final en el marcador.

Más meritorio fue el empate ante el Santa Amalia. Los amalienses se pusieron 0-2 en el Nuevo Vivero, pero los goles de Alegría y Lolo González igualaron la contienda, llegando a disponer los blanquinegros de un penalti errado por Borja Domingo para haber ganado el encuentro.

Otro partido que el Badajoz logró igualar pese a comenzar perdiendo fue el que tuvo lugar en el Vicente Sanz. Platero puso por delante al Don Benito desde el punto de penalti en el minuto 10, pero Jorge Barba hizo las tablas en el minuto 93 en un duelo en el que el Badajoz gozó de acciones muy claras para haberse llevado los tres puntos.

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Con todo, el Badajoz cuenta con precedentes muy próximos para creer en que la remontada ante el Jaraíz es posible. Los blanquinegros necesitan solo un tanto para poner la eliminatoria de su lado y el devenir de su temporada desde la llegada de Ávila al banquillo invita al optimismo. Si los blanquinegros consiguen aligerar su enfermería y recuperar alguna de las bajas con las que contaron el domingo estarán más cerca de conseguir la machada.