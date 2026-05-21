Cacereño, paciencia con premio respecto al banquillo

La permanencia del Cacereño también se explica desde el banquillo. En una temporada especialmente inestable en el grupo 1 de Primera Federación, el club verde ha sido casi una excepción entre los equipos que han convivido con la presión de la zona baja: no cambió de entrenador. Mantuvo a Julio Cobos incluso cuando el equipo pasó buena parte del curso en descenso. La apuesta no fue menor: el Cacereño llegó a cerrar la primera vuelta como colista y a cinco puntos de la salvación. En Cáceres, sin embargo, el club mantuvo a su técnico y terminó encontrando la reacción sin cambiar de entrenador.

El dato da perspectiva al caso. El grupo ha registrado 14 movimientos de entrenador en 11 clubes si se cuentan ceses, salidas, relevos interinos, cambios de pretemporada y el caso singular del Real Madrid Castilla, donde Álvaro Arbeloa pasó a dirigir el primer equipo y Julián López de Lerma asumió el filial blanco. El relevo tuvo además un matiz extremeño, porque López de Lerma es natural de Badajoz. Mientras buena parte de la categoría buscó una reacción cambiando la voz del vestuario, el Cacereño sostuvo la suya.

Sábado ante el Talavera

El Cacereño afronta este sábado el cierre liguero ante el Talavera en el Príncipe Felipe, ya con 44 puntos y la permanencia amarrada. Su rival llega obligado a ganar y a esperar. También están en esa pelea Ourense, Osasuna Promesas y Guadalajara, aunque el filial navarro encara el final con la salvación muy complicada.

Osasuna Promesas es el otro caso de continuidad en la parte baja, con Santi Castillejo durante toda la temporada, aunque la comparación necesita un matiz: los filiales suelen responder a una lógica distinta, más vinculada a la formación y a los planes de club que al resultado inmediato. En su caso, esa estabilidad no ha evitado un desenlace casi sin margen.

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El mapa de los banquillos

El primer movimiento llegó incluso antes de empezar la competición. El Real Avilés destituyó a Javi Rozada en agosto, a dos semanas del inicio liguero, y entregó el banquillo a Dani Vidal. En marzo volvió a cambiar, ya metido en una mala dinámica, con la llegada de Lolo Escobar.

Unionistas también movió pronto el banquillo. Oriol Riera dejó el cargo en septiembre después de tres derrotas y sin goles a favor, aunque su salida no fue una destitución al uso, sino una marcha al Istra 1961 croata. Mario Simón tomó el relevo y estabilizó al equipo.

En noviembre llegó el turno del Zamora. Juan Sabas fue destituido con el equipo más cerca del descenso que del playoff y Óscar Cano asumió el mando. La reacción fue clara: el Zamora creció hasta consolidarse en la parte alta.

El Arenteiro fue el caso más extremo. Salió Jesús Arribas, con el equipo en descenso y ocho jornadas sin ganar; Luis Vilachá asumió de forma interina; después llegó Jorge Cuesta, y en marzo el club volvió a cambiar para entregar el banquillo a Juanfran García. Ninguno de los movimientos evitó que el equipo acabara hundido.

Cambios con distintos objetivos

La Ponferradina también cambió a finales de noviembre. Fernando Estévez fue cesado con la Deportiva lejos de sus objetivos y Mehdi Nafti asumió un banquillo pensado para pelear por el ascenso. El equipo volvió a engancharse a la pelea noble.

En diciembre le tocó al Talavera. Diego Nogales fue destituido tras cinco derrotas consecutivas y Alejandro Sandroni tomó el mando. Hubo reacción inicial, incluso con impulso copero, pero en la liga el equipo no ha conseguido salir del peligro y se jugará este sábado en Cáceres sus últimas opciones de permanencia.

Enero concentró varios relevos. El Deportivo Guadalajara cambió a Pere Martí por Juanvi Peinado en busca de un revulsivo para una temporada torcida. El Racing Ferrol destituyó a Pablo López y recurrió a Guillermo Fernández Romo para intentar sostenerse en la zona alta. Y el Real Madrid Castilla vivió un relevo de naturaleza distinta: Álvaro Arbeloa pasó a dirigir el primer equipo y Julián López de Lerma, técnico extremeño, tomó el mando del filial.

En marzo llegaron otros movimientos importantes. El Lugo destituyó a Yago Iglesias tras empatar en casa ante el Arenas de Getxo y Álex Ortiz asumió el banquillo de forma interina. Poco después, el Avilés consumó su segundo cambio con la llegada de Lolo Escobar.

El último volantazo

El último volantazo ha sido el del Ourense CF, ya casi sin tiempo. Dani Llácer fue destituido a falta de dos jornadas, con el equipo en descenso y a dos puntos de la salvación. Cándido Gómez tomó el mando, empató ante el Talavera y dejó al Ourense obligado a ganar en la última jornada al Tenerife en O Couto y a esperar una combinación favorable de resultados.

Fran Beltrán, entrenador del Mérida. / AD Mérida

Banquillos intactos

El foco extremeño refuerza todavía más la lectura. Los dos representantes de la región en el grupo, Cacereño y Mérida, forman parte del reducido grupo de nueve clubes que no han cambiado de entrenador durante la temporada. El Cacereño lo ha hecho con Julio Cobos y ha obtenido el premio de la permanencia. El Mérida también ha sostenido a Fran Beltrán, pese a que su curso no ha sido lineal y pese a que tanto el inicio como el tramo final del campeonato han dejado dudas.

La diferencia está en el desenlace y en el contexto. El Cacereño vivía con la amenaza directa del descenso y llegó a estar a cinco puntos de la salvación, pero ha logrado salir de ahí sin tocar el banquillo. El Mérida, con otro objetivo y otra situación clasificatoria, ha mantenido igualmente la apuesta por Fran Beltrán incluso cuando el equipo no arrancó bien y cuando el cierre de temporada tampoco ha sido el esperado. En una categoría donde el recurso al cambio ha sido habitual, los dos clubes extremeños han optado por la continuidad.

Ese dato no convierte la estabilidad en una fórmula automática. Ahí está Osasuna Promesas, que ha mantenido a Santi Castillejo y, sin embargo, llega al final con la permanencia muy complicada. Pero sí ayuda a explicar el caso concreto del Cacereño. En una temporada de 14 movimientos en los banquillos del grupo, el equipo de Cobos resistió la tentación del volantazo incluso cuando la salvación se le llegó a poner a cinco puntos. Ahora llega al último partido con los deberes hechos. Mientras otros buscaron soluciones cambiando de entrenador, el Cacereño encontró la suya manteniéndolo.