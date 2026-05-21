Rubén Martín, un referente multidisciplinar del deporte adaptado extremeño

Rubén Martín ha convertido la constancia en una forma de competir. Integrado en el Mideba Extremadura, el deportista extremeño se ha consolidado en los últimos años como uno de los nombres propios del deporte adaptado en la región, no solo por sus resultados, sino también por su capacidad para rendir en disciplinas muy distintas.

Dominio autonómico

Su trayectoria reciente lo confirma. Martín se ha proclamado campeón de Extremadura de slalom en silla de ruedas, en la categoría WS6, en las temporadas 2025 y 2026, una regularidad que refleja su dominio en esta especialidad. A esos éxitos ha sumado en 2026 los títulos autonómicos de lanzamiento de peso y lanzamiento de jabalina, prueba en la que además ha establecido un récord de Extremadura.

Estos resultados dibujan el perfil de un deportista completo, competitivo y en crecimiento. Su rendimiento le ha permitido proyectarse hacia citas de mayor nivel, con la mirada puesta en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo por Clubes, donde participa en representación de su club con las marcas conseguidas. En el ámbito nacional, Martín cuenta también con un doble subcampeonato de España, un balance que refuerza su posición entre los principales referentes de su categoría.

Rubén Martín, en el podio. / Cedida

«El deporte daba vida»

Más allá del palmarés, Rubén Martín representa una manera de entender el deporte adaptado como espacio de superación, visibilidad y vida. Su ambición no se limita a conservar lo conseguido: quiere seguir ampliando su trayectoria y abrirse a nuevas modalidades, entre ellas el ciclismo adaptado en la categoría MH4, con el objetivo de continuar creciendo como atleta multidisciplinar.

El propio deportista resume su motivación en una idea clara: intentar alcanzar los mayores logros posibles para dar visibilidad y repercusión al deporte adaptado. En su caso, la práctica de varias disciplinas responde a una convicción profunda: que el deporte no solo es vida, sino que da vida.

Con sus títulos, récords y nuevos desafíos por delante, Rubén Martín sigue reforzando su papel como referente del deporte paralímpico en Extremadura y como ejemplo de compromiso dentro y fuera de la competición.