Fútbol sala
El San José defiende su corona en la Copa King Long
Casar de Cáceres acoge este fin de semana la fase final femenina, con La Garrovilla-Santa Marta y Villanueva del Fresno-Colegio San José como semifinales
Las mujeres también se apuntan a un fantástico fin de semana de fútbol sala. Casar de Cáceres será la sede de las semifinales, el sábado, y de la final, el domingo, de la Copa King Long de fútbol sala femenino, que alcanza su quinta edición.
Llegan días grandes para este deporte en Extremadura: la final a cuatro de la Copa del Rey masculina, que se disputará en el Multiusos de Cáceres; la eliminatoria semifinal por el ascenso a Segunda División para el Grupo López Bolaños, que, en el partido de ida, recibirá este sábado, a las 18.00, al Leis Pontevedra; y los 'playoffs' en diferentes competiciones, entre los que destacan la final por el ascenso a Segunda División B entre Fex Multiseguros Navalmoral y Bambatam Rena (ida el viernes, en Navalmoral, a las 21.00) y la eliminatoria por el ascenso a División de Honor Juvenil entre Jerez Futsal y Buhersa Fyerpa Talayuela (vuelta el sábado, a las 21.00, en Jerez, tras el 4-2 a favor del equipo talayuelano en la ida).
San José, a por su tercera Copa
El Pabellón Municipal de Casar de Cáceres acogerá, con entrada gratuita, los tres partidos de la fase final de la Copa de Extremadura de fútbol sala femenino, llamada ahora Copa King Long.
Se clasificaron previamente los seis primeros de la 1ª División Extremeña, que disputaron una eliminatoria previa entre sí para acceder a las semifinales, a las que llegó exento el Colegio San José como único representante extremeño en Segunda División. En los partidos de la fase previa, Santa Marta derrotó 5-1 al Navalmoral FS; ADC Villanueva del Fresno goleó 2-10 a Zarza y La Garrovilla superó 2-1 a EMD Talavera.
Semifinales y final
Los emparejamientos de semifinales, que se disputarán este sábado, ya estaban decididos: a las 19.30 se enfrentarán La Garrovilla y Santa Marta, y a las 21.00 lo harán Villanueva del Fresno y Colegio San José. Los equipos ganadores jugarán la final, también en Casar, este domingo a las 11.00.
Hace dos años, en la fase final disputada en Navalmoral de la Mata, el San José se impuso en la final de esta Copa a La Garrovilla por 7-1.
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