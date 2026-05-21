Ciclismo
Solo el portugués Eulálio entretiene en una etapa intrascendente del Giro
El belga Alec Sagaert se lleva la victoria en una jornada controlada por el Movistar y animada por la valentía de la ‘maglia rosa’.
Sergi López-Egea
Las carreras ciclistas, como los partidos de fútbol u otras competiciones, a veces salen bien y otras no. Este Giro 2026, hasta ahora y salvo contadas ocasiones, no está resultando el más apasionante del mundo quizá porque de antemano se presume quién lo ganará y porque este favorito, llamado Jonas Vingegaard, la verdad, no tiene mucha oposición sobre la carretera.
Al menos, la prueba sirve para descubrir ciclistas que apuntan cosas, como es el caso del portugués Afonso Eulálio, la sorprendente ‘maglia rosa’, el corredor que se resiste a dejar la primera plaza de la general y que anima la 12ª etapa del Giro que gana su compañero belga en el Bahrain, Alec Sagaert, que destaca más como contrarrelojista, a los 23 años.
En el último esprint bonificado el jersey rosa se permitió el lujo de atacar al pelotón para arañar 6 segundos de renta que, la verdad, fue más un placer para verlo en acción que una supuesta preocupación de Vingegaard, que se acoge al derecho a correr pausadamente hasta este sábado con la nueva cita montañosa; etapa corta pero dura, que se disputa en el valle alpino de Aosta, no muy lejos de la frontera francesa y las famosas cumbres del Tour.
Poco aliciente -y es una pena- ofrece, por ahora, este Giro que parece sentenciado por un Vingegaard sin rivales consistentes, que hasta gana tiempo en una contrarreloj que termina con discreción y sin hazaña, pero mucho mejor del que hasta entonces era el único rival, el austríaco Felix Gall, que por lo menos se permitía el detalle de intentar hacerle cosquillas; sin más, sin excesivo peligro ante un corredor muy superior y que salvo sorpresa monumental ganará el Giro el día 31, en Roma.
El trabajo de Enric Mas
Por lo menos, la 12ª etapa sirvió para ver en acción a un Movistar que no se rinde a pesar de que su líder Enric Mas se encuentre sin opción de brillar en la general. Fue el mismo corredor al que no se le cayeron los anillos para ayudar a su equipo a tirar con fuerza del pelotón en otra etapa condenada a decidirse al esprint. Sirvió la acción del conjunto español para eliminar a los velocistas y abrir así el camino a la victoria de su velocista venezolano Orlius Aular, aunque al final se quedaron con las fuerzas necesarias para conducirlo hacia la victoria y superar la sexta plaza que ocupó en la clasificación de la etapa.
Tres etapas seguidas (miércoles, jueves y viernes) en las que la fuga o el esprint es la única resolución no parece ser un acierto a la hora de diseñar un recorrido que facilita a Vingegaard competir sin desgastarse en exceso y evita así que llegue fundido al Tour, que será mucho más duro desde el primer día con las cuestas de Montjuïc, en Barcelona, decidiendo el vencedor de la contrarreloj por equipos inaugural. Sin embargo, el público se resiente.
Las etapas transcurren sin una emoción intensa, aunque merece la pena aplaudir el coraje de Eulálio que distanció gracias a la bonificación a Vingegaard hasta los 33 segundos y con el neerlandés Thymen Arensman a dos minutos, lo que le hace albergar alguna esperanza de que el próximo sábado por la tarde, y antes de otra etapa sin gran valor y demasiado plana en Milán, pueda llegar a la jornada de descanso como segundo clasificado de la general.
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