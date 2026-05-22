El Badajoz se juega la temporada y su futuro

El Badajoz se la juega. Y, a diferencia de campañas anteriores, esta vez se la juega de verdad. El cuadro blanquinegro, que recibe al Jaraíz este domingo en el Nuevo Vivero a las 18.30, en la vuelta de las semifinales regionales del playoff de ascenso a Segunda Federación, tendrá que remontar el 1-0 de la ida si quiere mantener vivas sus opciones de cambiar de categoría y, con ellas, la viabilidad de la institución.

Los hombres de Miguel Ángel Ávila comenzaron su andadura en la fase de ascenso con mal pie. Las sensibles bajas de Borja Domingo, Gus Quezada y Barba condicionaron un once inicial en el que Moyano, Carlos Bravo y Pablo Rodríguez ocuparon sus lugares. La primera mitad arrancó con igualdad, como suele ser habitual en partidos de este calibre. El Jaraíz fue superior en el tramo inicial, aunque sin acercarse con verdadero peligro al gol, y después fue el Badajoz quien dio un paso al frente, aunque tampoco logró inquietar a Miguel García.

Un gol que obliga a la remontada

En la segunda parte, los hombres de Dani Baños salieron más enchufados y encontraron pronto el premio del gol. Tras un error en la salida de balón de Lolo González, Luismi Bueno se hizo con el cuero y asistió a Rubén Cabeza dentro del área, que batió a Sergio Tienza con un disparo cruzado.

Precisamente, el meta pacense fue el mejor blanquinegro del encuentro. El guardameta evitó en varias ocasiones el segundo tanto verato, que habría supuesto un duro correctivo para el Badajoz.

Tras superar el desconcierto provocado por el gol encajado, el Badajoz dispuso de un par de ocasiones aisladas que estuvieron cerca de convertirse en el empate. La primera fue de Carlos Bravo, que llegó al área pequeña para rematar un centro de Galán. La segunda llevó la firma de Manu Hernández, futbolista del juvenil División de Honor, que en el primer balón que tocó trazó una diagonal desde la banda derecha, se acercó a la frontal y conectó un disparo con rosca que, en lugar de cerrarse, se abrió y acabó marchándose fuera.

Polémica y respuesta de la afición

Finalmente, el colegiado decretó el final del partido tras un enfrentamiento junto a ambos banquillos en el que se vieron implicados aficionados de los dos equipos y que prolongó el descuento. Bermúdez publicó en sus redes sociales una foto en la que se apreciaban varios arañazos tras su oreja derecha y acusó a un aficionado del Jaraíz de haberle agredido. Por su parte, el propio Jaraíz difundió un vídeo en el que relacionaba varios incidentes ocurridos en la localidad en la previa del encuentro con un grupo de aficionados blanquinegros.

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El Nuevo Vivero se prepara para otra gran cita

Con la polémica servida y las espadas en todo lo alto, Badajoz y Jaraíz se medirán este domingo en un duelo que registrará una buena entrada, aunque no la mejor de la temporada. Los precios de las entradas levantaron polémica entre la afición pacense que, pese a ello, está respondiendo en la taquilla. Según comunicó el club este jueves, ya se han vendido 3.000 localidades. Además, el cuadro pacense abrirá al público el entrenamiento del sábado para darse un baño de masas antes de la decisiva cita del domingo.