Cáceres disfruta de la última Copa del Rey de fútbol sala

Rememorando viejas épocas, en las que sus equipos llegaron a militar en la máxima categoría y se exportó a un jugador de leyenda como Javi Sánchez, Cáceres vuelve a situarse este fin de semana en el centro del fútbol sala nacional. El Multiusos acoge la fase final de la XVI Copa del Rey, una Final Four que reunirá a Jimbee Cartagena Costa Cálida, Viña Albali Valdepeñas, Barça y Jaén Paraíso Interior en una cita de alto voltaje competitivo y con un componente especial: todo apunta a que puede ser la última edición del torneo tal y como se ha conocido hasta ahora, en pleno proceso de reordenación del fútbol sala español y con el debate abierto sobre el futuro de sus competiciones nacionales.

La Copa llega, por tanto, con aroma de gran ocasión y de posible despedida de formato. Tres partidos, dos días y un título que se decidirá en territorio extremeño. Las semifinales se disputarán este sábado: a las 12.00 horas, Jimbee Cartagena Costa Cálida-Viña Albali Valdepeñas; y a las 16.00, Barça-Jaén Paraíso Interior. Los vencedores se jugarán el trofeo el domingo, a las 16.00. Toda la fase final podrá seguirse por Teledeporte y RTVE Play.

Cáceres, además, no es un escenario cualquiera para esta competición. El Multiusos ha vivido partidos de índole internacional y ya fue sede en 2018 una final de Copa del Rey entre Barça Lassa y Jaén Paraíso Interior, resuelta con triunfo azulgrana por 4-3 en la prórroga. Aicardo marcó el gol decisivo en el tiempo extra para dar el título al Barça de Andreu Plaza, en una final en la que el conjunto jiennense rozó la sorpresa, arropado por miles de seguidores, como ocurrirá esta vez, y llevó al límite a uno de los grandes dominadores históricos del fútbol sala español.

Jimbee Cartagena Costa Cálida. / Cartagena FS

Cartagena-Valdepeñas

La primera semifinal mide a un Jimbee Cartagena que llega con el cartel de favorito ante un Viña Albali Valdepeñas acostumbrado a competir desde el orden, la intensidad y la capacidad de incomodar a cualquiera. El equipo cartagenero viene de asegurar la cuarta plaza en la liga regular y el factor cancha en el ‘playoff’, un dato que refleja su regularidad en una temporada de máxima exigencia. También comparece con la ambición de sacarse espinas recientes: el club todavía no ha levantado esta Copa del Rey y en Cartagena recuerdan la final perdida en los penaltis hace dos temporadas ante el Betis.

El bloque de Duda tiene nombres de sobra para asumir esa condición de aspirante. La baja del portero Chemi, lesionado, es uno de los condicionantes del torneo, pero el Jimbee mantiene una estructura reconocible y competitiva, con jugadores como Motta, Mellado, Tomaz, Darío Gil, Waltinho, Cortés u Osamanmusa. Son piezas de peso en un equipo que mezcla oficio, físico y pegada, y que ha consolidado en los últimos años un proyecto preparado para discutir títulos.

Viña Albali Valdepeñas. / valdepeñas FS

Enfrente estará un Valdepeñas que aparece como un rival peligroso precisamente porque no necesita dominar los focos para crecer dentro del partido. Su clasificación para el 'playoff' liguero confirma que ha llegado vivo al tramo decisivo del curso, y su semifinal ante Cartagena puede moverse en detalles: defensa, manejo de las faltas, eficacia en la estrategia y acierto en los minutos de portero-jugador si el marcador obliga. El equipo de Marlon Velasco cuenta también con nombres muy reconocibles, desde la jerarquía de Boyis hasta la portería de Pato y Borja Puerta, pasando por jugadores como João Silveira, Sinésio Jr., José Mario, Álex Naranjo, Álex Fonseca, Carrasco, Mateus Torres, Lautaro Yáñez o Gustavão.

Barça. / FCB

Barça-Jaén

La segunda semifinal tiene todavía más carga simbólica: Barça-Jaén Paraíso Interior. Por historia, plantilla y palmarés, el conjunto azulgrana parte con el peso del favoritismo. Es el equipo con mayor potencial individual de la Final Four y el único de los cuatro semifinalistas que ya sabe lo que es ganar la Copa del Rey. En su nómina aparecen jugadores diferenciales como Pito, Adolfo, Catela, Dídac Plana, Miquel Feixas, Antonio Pérez, Erick, Matheus, Sergio González, Fits, Pol Pacheco, Touré o João Victor, bajo la dirección de Javi Rodríguez.

Pero enfrente estará un Jaén Paraíso Interior que no solo repite presencia en la Final Four respecto al curso pasado, sino que ya ha demostrado muchas veces que puede competir en escenarios límite. El equipo de Dani Rodríguez llega con menos cartel mediático que el Barça, pero con una identidad muy marcada, una afición movilizada y una plantilla capaz de castigar cualquier desconexión. Mati Rosa, Alan Brandi, Chino, João Salla, Dudu, Espíndola, Míchel, Dani Zurdo o Lemine son algunos de los nombres propios de un grupo acostumbrado a sufrir y a sostenerse emocionalmente en partidos de máxima tensión.

Jaén Paraíso Interior. / Jaén FS

Además, Jaén aterriza en Cáceres con la moral reforzada después de alcanzar el ‘playoff’ liguero de forma agónica. Lo hizo tras empatar 4-4 ante Industrias Santa Coloma en un partido que llegó a perder 3-0 y que rescató con goles de Alan Brandi, Mati Rosa, Esteban y João Salla, este último a falta de solo tres segundos. Ese carácter competitivo es, precisamente, una de sus grandes amenazas ante un Barça obligado casi siempre a ganar.

El precedente cacereño de 2018 añade una capa más al cruce. Entonces, Barça y Jaén se jugaron el título en este mismo pabellón y el equipo catalán acabó imponiéndose por 4-3 en la prórroga, después de una final vibrante y tremendamente igualada. Ocho años después, el duelo llega en semifinales, pero con ingredientes parecidos: favoritismo azulgrana, competitividad amarilla y un escenario que ya sabe lo que es vivir un partido grande entre ambos. En la grada los andaluces ya han ganado, asegurándose al menos la llegada de mil seguidores.

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