La extremeña Carmen Menayo deja el Atlético tras diez años

La extremeña Carmen Menayo no continuará la próxima temporada en el Atlético de Madrid Femenino. El club rojiblanco anunció este viernes la salida de la defensa, que pone fin a una etapa de diez temporadas en la entidad y afrontará ahora «nuevos retos profesionales».

Natural de Puebla de la Calzada, Menayo llegó al Atlético en el verano de 2016, con solo 18 años, y desde entonces se ha consolidado como una de las grandes referentes del equipo. La entidad madrileña la define como una “auténtica leyenda del club” tras una década defendiendo la camiseta rojiblanca.

Números arrolladores

Se marcha como la segunda futbolista con más partidos en la historia del Atlético de Madrid Femenino, solo por detrás de Lola Gallardo. En total, Menayo ha disputado 231 encuentros oficiales: 185 de Liga, 24 de Copa de la Reina, 17 de Champions y cinco de Supercopa. Además, es la rojiblanca que más veces ha vestido la camiseta del Atlético en la máxima competición continental.

Su palmarés como atlética incluye cinco títulos: tres Ligas, conquistadas de forma consecutiva en las temporadas 2016/17, 2017/18 y 2018/19; una Supercopa de España, en 2021; y una Copa de la Reina, en la campaña 2022/23. Durante cinco de sus diez temporadas en el club, la pacense también portó el brazalete de capitana.

Menayo, defensa central o lateral izquierda, ha sido durante años uno de los grandes nombres propios del fútbol femenino extremeño. Su trayectoria en el Atlético la ha convertido en una referencia para las jóvenes futbolistas de la región, demostrando que desde Extremadura también se puede alcanzar la élite y dejar huella en uno de los grandes clubes del país.

En su despedida, reconoció el peso emocional de esta etapa: «Nunca pensé que una ciudad y un escudo pudieran significar tanto para mí. Llegué aquí hace 10 años sin imaginar todo lo que iba a vivir». El Atlético, por su parte, le agradeció su «dedicación y esfuerzo» y le deseó suerte en su nuevo futuro deportivo.