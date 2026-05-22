Fin de curso inesperado y festivo para un Cacereño juez del descenso

El partido menos esperado en cuanto a la trascendencia. Inopinadamente, en contra de los pronósticos más optimistas, el Cacereño cierra el telón de la liga sin jugarse más allá que la honrilla competitiva ante el alborozo absoluto de sus fieles. Tras el ‘milagro de Zamora’, el duelo de este sábado (18.30, Príncipe Felipe) será a modo de fiesta por la permanencia ante un Talavera que, este sí, se juega la salvación. Increíble coyuntura sabatina en medio de las incógnitas sobre la continuidad o no del entrenador, Julio Cobos (éste se pronunció indirectamente este viernes a favor de ello)y la anunciada despedida de Javi Barrio, capitán y referencia.

«Sobre todo en la segunda vuelta, hemos estado diciendo que queríamos llegar vivos a esta última jornada y que había muchas posibilidades de poder jugarte algo, la salvación, con el Talavera. Contra pronóstico hemos sido capaces de hacer una muy buena segunda vuelta y llegar con los deberes hechos a este último partido», destacó el técnico, lógicamente relajado en la previa.

Mejora

Cobos reconoció que la primera parte de la temporada fue complicada, con solo 16 puntos en la primera vuelta, pero defendió la evolución de un equipo que ha sabido crecer en el tramo decisivo. «Ha habido una primera vuelta en la que hicimos tan solo 16 puntos y eran pocos. En la segunda vuelta creo que el equipo ha mejorado mucho», señaló.

El entrenador también fue preguntado por las críticas recibidas en el curso y por las palabras del presidente, Carlos Ordóñez, que consideró en una entrevista en este diario que se había sido injusto con él. Cobos, lejos de alimentar la polémica, asumió la crítica como parte del fútbol. «Cuando las cosas van bien somos todos muy buenos y cuando van mal es lógico que haya crítica. Yo normalmente la utilizo para crecer, para mejorar y para no relajarme», afirmó.

En ese sentido, el técnico quiso subrayar el papel de la afición durante la temporada. «Ni en los malos momentos la afición nos ha dejado solos y, evidentemente, en los buenos momentos, cuando las cosas han pintado mejor y nos hemos jugado cosas importantes, la afición siempre ha estado con nosotros», indicó.

Futuro abierto

Uno de los asuntos inevitables de la comparecencia fue su continuidad. Cobos emplazó cualquier conversación al final de la temporada, aunque volvió a dejar clara su vinculación emocional con el club. «Mi sentir ya sabéis cuál es. Esta es mi casa, aquí he estado muchísimos años y lo siento como parte de mi vida», explicó.

El entrenador recordó su larga trayectoria, primero como jugador, después como segundo entrenador y ahora como máximo responsable del banquillo. «Es un privilegio poder entrenar al Cacereño. Son muchísimos años», añadió. Preguntado por si seguiría siendo un privilegio continuar una temporada más, fue tajante: «Yo no le puedo decir al Cacereño que no, nunca. Entrenar al Cacereño es un privilegio y un lujo».

Cobos dejó claro que el equipo saldrá a competira. El técnico recordó que el partido tiene importancia para la competición, para la afición y para los propios futbolistas. «Somos profesionales y queremos dignificar esta profesión. Sí que nos jugamos. Lo primero, jugamos delante de nuestro público, que ya te exige. Después, porque hay rivales que, si yo estuviese en su situación, me gustaría que todo el mundo compitiese hasta el último momento».

Cobos insistió en que el vestuario no se tomará el encuentro como un trámite. «Tenemos que competir, que no le quepa la menor duda a nadie. El jugador se juega muchas cosas: poder continuar en el Cacereño, hacer buenos números o progresar en otros equipos. Nos estamos jugando todos mucho y hay que demostrarlo hasta el último momento», remarcó el de Valdehornillos. De cualquier forma, la fiesta, con homenaje final a Javi Barrio, está asegurada.