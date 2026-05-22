Javi Barrio, adiós a una referencia del Cacereño

Hace dos años, cuando Javi Barrio aún estaba reconstruyéndose como futbolista y como persona en Cáceres, no hablaba del futuro como quien traza un plan de carrera, sino como quien mide hasta dónde puede seguir estirando una vida. En aquella entrevista publicada en El Periódico Extremadura en diciembre de 2024, el central riojano dejaba una frase que hoy suena casi a despedida anticipada: “A día de hoy diría que mi próximo destino sería estar en casa, o sea que Cáceres sería mi última aventura fuera. Ojalá se pueda alargar, pero ya digo, es tema familiar. Mis dos hijos son ya del Cacereño”.

Este viernes llegó la hora de expresar el adiós a través del propio jugador. No se retira. Se va, previsiblemente a su Rioja natal. Este sábado (18.30, Príncipe Felipe) vestirá por última vez la camiseta del CPC. Será ante el Talavera, con el equipo salvado y los deberes hechos. Un motivo más para festejar el adiós a este defensa de estirpe, de este jugador unánimemente reconocido por su actitud.

Aquello no era una frase hecha. Era el resumen de un futbolista que había pasado de entrenar con el equipo de la AFE, sin contrato y al filo de la retirada, a encontrar en el Cacereño algo más que un destino profesional. “El Cacereño fue como un salvavidas para mi carrera profesional”, admitía entonces. Lo había pasado mal, muy mal, por culpa de las lesiones. Incluso se le había pasado por la cabeza dejarlo. Fue su mujer, Patricia, quien le animó a no irse del fútbol con aquella mala sensación.

De salvavidas a jefe de la defensa

Javier Martínez Barrio, ‘Javi Barrio’ —Logroño, 21 de mayo de 1991— llegó a Cáceres en enero de 2024 con más oficio que ruido. Venía de una trayectoria larga, con muchas camisetas y muchos vestuarios. Pero en el Cacereño encontró sitio, confianza y una segunda vida competitiva. Aterrizó de pie, como él mismo reconocía, y enseguida se convirtió en una figura de autoridad. Algo así como Álvaro Clausí, que sí dijo adiós al fútbol hace justo un año. Otro icono.

Fichado en el mercado de invierno, en la segunda vuelta de la 2023-24 fue clave para que el equipo se levantara desde abajo y acabara metiéndose en la Copa del Rey. Junto a Adri Crespo formó un eje de defensa que dio al Cacereño solidez, mando y personalidad. No siempre hace falta mirar una estadística para entender una ascendencia, pero en su caso también los números ayudaban a explicarla.

La noche que le convirtió definitivamente en símbolo fue la del Atlético de Madrid en Copa. Barrio fue el mejor del Cacereño hasta que una lesión le obligó a abandonar el campo con 1-0 a favor. La imagen de su cuerpo lanzándose al suelo para frenar una ocasión rojiblanca resumió su manera de defender: sin adornos, con fiereza, con lectura, con jerarquía. Durante muchos minutos, el Atlético se estrelló contra un central que jugaba como si el área fuera territorio propio. ¿Qué hubiera ocurrido con él en el campo? Nadie lo sabrá.

Un final con sentido

El tiempo ha ido colocando aquella entrevista de 2024 en otro lugar. Entonces sonaba a agradecimiento. Hoy suena a premonición. Barrio decía que Cáceres podía ser su última aventura fuera de casa y, efectivamente, su retirada este año cierra una etapa en la que el Cacereño no solo le dio continuidad, sino también sentido. Este año ha alternado grandes actuaciones con lesiones que le han mermado. Hace dos jornadas se perdió el partido ante el Castilla por molestias físicas. El pasado domingo en el ‘milagro’ de Zamora no tuvo su mejor partido, pero siguió siendo el líder.

No se marcha un futbolista cualquiera. Se va un central que llegó cuando dudaba de si seguir, que ayudó a cambiar la cara del equipo, que participó en una de las etapas más intensas del club en los últimos años y que acabó siendo uno de esos jugadores a los que la grada reconoce antes incluso de que toque el balón. Por colocación, por carácter, por intimidación, por ese uso del cuerpo que tanto impone y por una manera de competir que conectó de inmediato con el Príncipe Felipe.

A casa

Su futuro, ahora, parece mirar hacia aquello que ya anunciaba entonces: casa, familia y una vida menos pendiente del próximo contrato. Patricia, Mateo y Malena aparecían ya en aquel relato como el centro de gravedad de su decisión. También Cáceres, una ciudad en la que se integró rápido y en la que sus hijos terminaron siendo, como él decía, “del Cacereño”. ¿Destino Logroño? Evidentemente.

Por eso su retirada no tiene aire de renuncia, sino de cierre natural. Javi Barrio se va después de haber encontrado en el Cacereño su último gran lugar en el fútbol. Llegó como un jugador que necesitaba un salvavidas y se marcha como un referente. Esa es su ascendencia: la de un futbolista que entró en el club por necesidad y sale de él convertido en parte de su memoria reciente.