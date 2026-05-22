Jorge Campillo es cuarto en el Soudal Open belga

El extremeño Jorge Campillo se ha situado en la zona noble del Soudal Open, torneo del DP World Tour que se disputa en el Rinkven International Golf Club de Amberes, en Bélgica. El cacereño marcha con -10 al total después de la segunda jornada y aparece empatado en la tercera posición, a tres golpes del liderato.

Campillo se mantiene plenamente metido en la lucha por el título tras dos vueltas muy sólidas. El jugador extremeño comparte la tercera plaza con Richard Sterne y Casey Jarvis, todos ellos con 132 golpes, solo por detrás del líder, Tom Vaillant, que domina la clasificación con -13, y de Ben Schmidt, segundo con -11.

Al alza

La actuación del golfista de Cáceres cobra especial valor en un torneo exigente, con un recorrido de par 72 y cuatro jornadas de competición. El Soudal Open reparte 2,75 millones de dólares en premios y puntos importantes para la Race to Dubai, por lo que afrontará el fin de semana con opciones reales de pelear por los primeros puestos.

Llega así al ecuador del campeonato en una posición inmejorable para aspirar a un nuevo resultado destacado en el DP World Tour. Con dos rondas por disputarse, necesitará mantener la regularidad mostrada hasta ahora para seguir cerca de Vaillant y aprovechar cualquier oportunidad.