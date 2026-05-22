Juanjo Chavalés, memoria de ‘playoff’ para el sueño del Coria

Hay futbolistas que llegan a un ‘playoff’ con la ilusión del estreno y otros que lo hacen con la serenidad de quien ya conoce el peso de estas semanas. Juanjo Chavalés pertenece a ese segundo grupo. El ‘todoterreno’ del Coria vuelve a asomarse a una eliminatoria decisiva con la camiseta celeste, esta vez con la Primera Federación al alcance y con el Oviedo Vetusta como último obstáculo. El primer capítulo se escribirá este domingo, a las 19.00 horas, en La Isla.

Para el expreso de Torreorgaz no es un ‘playoff’ más. Tampoco para un vestuario que ha aprendido a convivir con las alturas competitivas sin perder la esencia que le ha traído hasta aquí. “Para nosotros es una eliminatoria súper especial”, reconoce el jugador extremeño, una de las voces autorizadas de un grupo que mira el reto con ilusión, pero también con los pies firmemente clavados en el suelo. “Los que llevamos mucho tiempo en el club, que estemos luchando por algo tan importante como la Primera Federación, para nosotros es un sueño que veíamos muy lejos”.

Ese matiz es importante. El Coria de Rai Rosa no ha llegado hasta aquí por casualidad ni por un impulso repentino. Su candidatura se ha cocinado a fuego lento, con una progresión que el propio Chavalés resume desde la experiencia de quien ha vivido el proceso desde dentro. “A base del profesionalismo que ha tenido el club, el cuerpo técnico, los jugadores y el trabajo que se viene haciendo desde años atrás, podemos soñar con estar ahí a un pasito de la gloria”, afirma.

La palabra gloria no suena grandilocuente en su boca. Suena a recompensa. “Hemos trabajado mucho fútbol de barro, incluso cuando el campo no estaba en las mejores condiciones, y ahora vernos luchando por esto es algo que nos ilusiona bastante”, subraya.

Una generación acostumbrada a competir finales

Chavalés habla también como representante de una columna vertebral que lleva tiempo sosteniendo al Coria en escenarios de máxima exigencia. Junto a él aparecen nombres como Sergio Gómez, Gonzalo, Iñaki León o Mercadal, futbolistas que han acumulado experiencias en fases de ascenso con el club que dirige Aureliano Gutiérrez, 'Laly', y que ahora vuelven a tirar de memoria competitiva en el momento más delicado de la temporada.

“Con algunos este es el segundo ‘playoff’, con Sergio fue otro más, el tercero, y yo con el Coria llevo cuatro”, recuerda Juanjo, que repasa su propio historial con naturalidad: el primero de Tercera a Segunda B en Getafe, el salto a Segunda Federación, aquella fase de ascenso a Primera Federación en Benidorm ante La Nucía, el ‘playoff’ de Murcia de Tercera a Segunda B y ahora este nuevo desafío. Una trayectoria que explica por qué su voz pesa dentro del vestuario.

“Parece que nos acostumbramos a jugar ‘playoffs’, pero es muy difícil”, advierte. La frase funciona casi como un aviso contra la normalización del éxito. Porque el Coria ha hecho de lo extraordinario una costumbre, pero cada temporada exige empezar de nuevo. “Las temporadas son muy largas, hay altibajos y por suerte nos hemos adaptado bien”, añade.

Ahí aparece el valor del veterano. No solo en lo que corre, disputa o corrige sobre el césped, sino en lo que transmite cuando el ruido crece alrededor. Chavalés conoce los tiempos de estas eliminatorias, sabe que no se ganan antes de jugarlas y entiende que la experiencia solo sirve si va acompañada de la misma hambre de siempre. “A ver cómo se nos sigue dando y a pelearlo hasta el final”, resume.

Sin miedo

El rival obliga a máxima atención. Enfrente estará un Oviedo Vetusta joven, con talento y con la energía propia de un filial de un club de Primera División. Chavalés lo tiene claro: “Jugadores muy jóvenes, con mucho talento, que nos van a poner las cosas muy difíciles”. El dato visitante también invita a la prudencia. “Son el segundo mejor visitante de su grupo, así que por algo será”, apunta.

El Coria, sin embargo, no quiere cambiar de piel en la cita más importante. La receta que le ha traído hasta la final es la misma que pretende llevar hasta el último minuto de la eliminatoria: trabajo, humildad y fe colectiva. “Lo que nos ha llevado hasta aquí ha sido trabajar, ser humildes y seguir peleando”, insiste Chavalés.

Y en esa declaración está condensado el plan emocional de un equipo que no se conforma con haber llegado. El Coria sabe que la final será exigente, que el Vetusta tendrá argumentos y que el margen de error se reduce. Pero también sabe quién es. “Se ponga como se ponga el partido, nosotros vamos a querer hasta el final”, lanza el veterano.

Por eso La Isla se prepara para una tarde de las grandes. Una de esas que justifican años de crecimiento silencioso, de barro y de insistencia. El Coria mira a la Primera Federación con respeto, pero sin complejos. Lo expresa Juanjo Chavalés, voz de vestuario y memoria viva de los ‘playoffs’ celestes: “Tenemos mucho respeto a los rivales, pero miedo no le tenemos a nadie. Sabemos hasta dónde podemos llegar y creemos en nosotros mismos”.