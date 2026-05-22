El Mérida intenta adecentar en Tajomar su flojo final

En las instalaciones deportivas de Tajonar, ante el Osasuna Promesas, despide la temporada el Mérida este sábado (18.30 horas). El curso ha terminado haciéndosele largo, pues los malos resultados en el último mes de competición le han hecho asentarse en una mitad de la tabla anodina, sin peligro por detrás y sin posibilidades por arriba.

Aunque el partido no tiene ninguna trascendencia, pues el filial osasunista descendió matemáticamente la semana pasada, Fran Beltrán reconocía, ante la última semana de la temporada: «Llevamos una sequía de victorias evidente en las últimas jornadas y espero tener la capacidad de transmitir lo que siento yo, que en este caso es hartazgo por el hecho de que pase un mes y de que no hayamos ganado. Nos queda un partido, es un buen campo, es un buen equipo, solo puede ganar uno y espero que seamos nosotros».

La cuestión de Pipe

No viajarán Capi, Gaizka ni Gio, lesionados; tampoco lo hará Javi Lancho, por acumulación de tarjetas. Además, «Pipe, ya sabéis el estado en el que está, pero él mismo ha pedido viajar, así que será algo parecido en ese sentido a lo que fue este fin de semana: si el día de partido, cuando esté calentando, se siente en condiciones para participar un poquito, participará». Sofiane vuelve tras sanción.

Con respecto a la ausencia de Lancho, «nos viene bien porque, como dije el otro día, tanto él como Beneit llevan haciendo un esfuerzo importante el último mes y medio jugando con molestias. Así que tampoco le viene mal terminar limpio y que pueda hacer una pretemporada en perfectas condiciones».

El que podría debutar con el primer equipo es Carvajal. El juvenil ya entró en la convocatoria la semana pasada y su entrenador hablaba así de él: «Va al viaje seguro, entiendo que tendremos que llevar también un central por si fuese necesario por las necesidades que hay atrás, pero Carvajal va porque entrena muy bien, juega muy bien, entiende el juego a las mil maravillas. [...] Ojalá se den las circunstancias para que juegue, pero no es seguro».

La expedición emeritense espera estar acertada de cara a portería para tener el premio que no ha conseguido en las últimas jornadas. No en vano, lleva un gol en los últimos cuatro partidos.

Rival ya descendido

Enfrente estará un Osasuna Promesas que tiene las bajas por sanción de Echagoyen y Manu Rico. El equipo de Santiago Castillejo protagonizó un comienzo de temporada con cierto optimismo, pero durante muchas jornadas ha sido el farolillo rojo. Parecía que no quería darse por desahuciado demasiado pronto y emergió para intentar competir hasta el final por la salvación, pero el empate sin goles de la semana pasada en Ferrol le condenó al descenso.