Baloncesto en Silla de Ruedas | Superliga
El Mideba cierra un gran año recibiendo al líder
Los pacenses cierran el año con el objetivo de mantener la quinta plaza ante AMIAB Albacete
El Mideba tratará de poner el broche de oro a una soberbia temporada. El equipo que dirige Álex Carrillo, actual quinto clasificado, recibirá en su pabellón este sábado a las 18.30 a AMIAB Albacete, líder de la Superliga BSR.
El cuadro midebista llega a la cita tras sufrir una derrota muy ajustada en la cancha de Menarini Joventut. Los pacenses protagonizaron un primer cuarto disputado en el que supieron contrarrestar el potencial ofensivo de la Penya con una buena defensa y un ataque fluido. En el segundo cuarto, los catalanes lograron reaccionar y se despegaron en el luminoso, aunque un buen tramo final del Mideba antes del descanso dejó el marcador en un ajustado 32-31.
La derrota en Badalona, último precedente
Menarini siguió mejorando tras el paso por vestuarios y esta vez el Mideba no consiguió seguir el ritmo de su rival. Tras un gran tercer acto de Joventut, el electrónico reflejaba un 56-48.
El acto final reflejó la superioridad de los locales. El Mideba, que lo intentó pese a sus limitaciones en la rotación, no pudo frenar el potencial ofensivo de la Penya, que acabó llevándose la victoria tras cerrar el partido con el 73-61 final.
Último reto ante el líder
Para cerrar la temporada y sin opciones de acceder a los puestos de playoff, el equipo que dirige Álex Carrillo recibe a un AMIAB Albacete que solo ha sido derrotado en una ocasión en lo que va de campaña. Los albaceteños, con la primera plaza asegurada, tratarán de prepararse para la disputa de la liga.
- Un camión de grandes dimensiones queda atrapado en pleno centro de Cáceres frente al Gran Teatro
- José María Gómez transforma la farmacia de El Rodeo de Cáceres: 'Algunas revistas de interiorismo se han fijado en el diseño
- Dos detenidos más por el asesinato del cantaor Matías de Paula y un taxista herido crítico tras ser apuñalado
- Fecha de domiciliación del IBI, bonificaciones y exenciones: llega la nueva campaña de impuestos a Cáceres
- El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
- Vox agita el debate de las ayudas sociales y apunta a una trama de empadronamientos fraudulentos en Cáceres
- El encendido de la Feria de Mayo de Cáceres se adelanta al martes: más actividades, refuerzo de autobuses y un nuevo acceso al ferial
- Voy a volver a vivir': Mariví, de Plasencia, ya tiene fecha para un trasplante de médula