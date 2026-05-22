El Mideba cierra un gran año recibiendo al líder

El Mideba tratará de poner el broche de oro a una soberbia temporada. El equipo que dirige Álex Carrillo, actual quinto clasificado, recibirá en su pabellón este sábado a las 18.30 a AMIAB Albacete, líder de la Superliga BSR.

El cuadro midebista llega a la cita tras sufrir una derrota muy ajustada en la cancha de Menarini Joventut. Los pacenses protagonizaron un primer cuarto disputado en el que supieron contrarrestar el potencial ofensivo de la Penya con una buena defensa y un ataque fluido. En el segundo cuarto, los catalanes lograron reaccionar y se despegaron en el luminoso, aunque un buen tramo final del Mideba antes del descanso dejó el marcador en un ajustado 32-31.

La derrota en Badalona, último precedente

Menarini siguió mejorando tras el paso por vestuarios y esta vez el Mideba no consiguió seguir el ritmo de su rival. Tras un gran tercer acto de Joventut, el electrónico reflejaba un 56-48.

El acto final reflejó la superioridad de los locales. El Mideba, que lo intentó pese a sus limitaciones en la rotación, no pudo frenar el potencial ofensivo de la Penya, que acabó llevándose la victoria tras cerrar el partido con el 73-61 final.

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Último reto ante el líder

Para cerrar la temporada y sin opciones de acceder a los puestos de playoff, el equipo que dirige Álex Carrillo recibe a un AMIAB Albacete que solo ha sido derrotado en una ocasión en lo que va de campaña. Los albaceteños, con la primera plaza asegurada, tratarán de prepararse para la disputa de la liga.