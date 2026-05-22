Moralo y Azuaga dirimen el primer finalista extremeño

Que la temporada no termine aquí. Moralo y Azuaga tienen el mismo objetivo dentro de un planteamiento común: superar la eliminatoria semifinal que les enfrenta para seguir compitiendo sin renunciar al éxito final que sería el ascenso a Segunda Federación.

El Municipal Óliver Torres será escenario este sábado (19.00 horas) del partido de vuelta que determinará el primer finalista del playoff del grupo 14 de Tercera Federación. El segundo se conocerá el domingo tras el Badajoz-Jaraíz (18.30). Los dos equipos que superen las semifinales competirán a doble partido por una plaza en la eliminatoria nacional, en la que se enfrentarán, ya por un puesto definitivo de ascenso, al vencedor del ‘playoff’ en el grupo de Aragón.

En cuanto a este Moralo-Azuaga, con arbitraje de Hugo Novella Navalón, el resultado de la ida, en la que los de Navalmoral ganaron 0-1 en campo azuagueño, da ventaja momentánea a los verdiblancos. A los locales les vale empatar, o perder por la mínima incluso hasta el final de una hipotética prórroga. El Moralo fue tercero en la liga y el Azuaga cuarto, por lo que no habría tanda de penaltis en caso de victoria visitante por un gol de diferencia.

El gol de Goodluck el domingo pasado obliga a los ahora visitantes a buscar una ventaja en el marcador cuanto antes. Se aventura un choque igualado y con emociones.

El ambiente

Está por ver si las gradas del Municipal aportan colorido al espectáculo, tras el enésimo cambio de hora y el consiguiente desamparo de los aficionados verdiblancos. Pese a la larga distancia que separa ambas poblaciones, tampoco debería faltar el apoyo rojiblanco al cuadro visitante. El partido se plantea además dentro de las excelentes relaciones entre las dos directivas. El Moralo incluso se refirió en sus redes sociales a “cercanía, respeto y hospitalidad” tras su visita a Azuaga.

En su cuarto ‘playoff’ consecutivo, el Azuaga buscará repetir el pase a la final extremeña, como en la temporada 2022-23, cuando superó precisamente al Moralo antes de caer eliminado en el cruce nacional contra el Torrent. Para los de Navalmoral, el objetivo inicial es plantarse en otra final regional tras la que disputaron en la campaña 2021-22, cuando, con otro sistema de competición, perdieron en Almendralejo contra el Llerenense.

La estadística de duelos entre ambos equipos responde a parámetros claros de equilibrio y pocos goles. Esta temporada el Moralo ganó 1-2 en Azuaga, en vísperas del parón navideño, y empataron 1-1 en Navalmoral hace apenas un mes. El que se imponga este sábado firmará un nuevo éxito dentro de una temporada que ya es brillante para los dos.