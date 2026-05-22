Temporada histórica para Assane Diao: clasificación a Europa y billete para el Mundial

La temporada 2025/26 será difícilmente olvidable para Assane Diao. El futbolista formado en Flecha Negra y Badajoz certificó hace dos semanas su presencia en competición europea con el Como 1907 y, este jueves 21 de mayo, ha recibido la confirmación definitiva de otro de los grandes objetivos de su carrera: formar parte de la lista oficial de Senegal para la próxima Copa del Mundo.

El extremo pacense, nacido en Senegal pero criado desde muy pequeño en Badajoz, continúa dando pasos de gigante en una trayectoria que no ha dejado de crecer desde su irrupción en la cantera del Real Betis. Su apuesta por el fútbol italiano ha terminado por darle la razón. Después de aterrizar en enero de 2025 en el Como por alrededor de 11,5 millones de euros, una cifra que le convirtió en uno de los fichajes más importantes de la historia del club, Assane se ha consolidado como una pieza fundamental dentro del proyecto liderado por Cesc Fàbregas.

De Badajoz a la Serie A

El conjunto lombardo ha protagonizado una de las grandes historias del curso en la Serie A. El Como logró sellar matemáticamente su clasificación europea, un hito histórico para una entidad que no competía a nivel continental desde hacía décadas. La notable campaña del equipo italiano, instalado en la zona noble de la clasificación, ha tenido en el atacante pacense a uno de sus nombres propios.

Los números respaldan la evolución del futbolista. Entre su primera media temporada en Italia y el presente curso, Assane ha firmado actuaciones decisivas, mostrando una madurez impropia de su edad. Capaz de desenvolverse en cualquiera de las posiciones del frente ofensivo, su velocidad, potencia física y capacidad para romper líneas lo han convertido en un recurso de enorme valor tanto para su club como para la selección senegalesa.

Senegal, el siguiente gran escaparate

Precisamente, el combinado africano será ahora el siguiente gran escaparate del exjugador verdiblanco. Tras completar su cambio de federación y dejar atrás su etapa con las categorías inferiores de España, con la que llegó a proclamarse campeón de Europa sub-19, Assane eligió defender los colores de Senegal y debutó este mismo año en la fase de clasificación mundialista.

Bajo las órdenes de Pape Thiaw, seleccionador que ha consolidado un bloque competitivo alrededor de referentes como Sadio Mané, el futbolista ha ido ganando peso dentro de la dinámica del combinado nacional. Su perfil encaja plenamente con la idea ofensiva del técnico senegalés, que ha seguido de cerca su progresión en Italia y ha terminado incluyéndolo en la convocatoria oficial anunciada este jueves para la Copa del Mundo.

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Con apenas 20 años, Assane Diao afronta ahora el verano más importante de su todavía joven carrera. Europa ya es una realidad con el Como y el Mundial ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en un reto inmediato. Para el atacante formado entre Badajoz y Flecha Negra, la temporada supone ya una definitiva carta de presentación en la élite internacional y confirma que uno de los grandes talentos surgidos del fútbol extremeño está preparado para competir entre los mejores del planeta.