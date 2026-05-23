El Cacereño redobla su fiesta

1 - CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Javi Barrio (Adri Crespo, min. 83), Alonso, Joserra, Nico Conesa (Diego Guti, min. 83), Berlanga, Ajenjo, Iván Fernández (César Gómez, min. 76), Monerris (Valdera, min. 76) y Diego Gómez (Palacín, min. 12). 2 - TALAVERA: Belmán, López (Luis Sánchez, min. 72), Sergi Molina, Pitu, Ferni, Edu Gallardo, Arturo, Pedro Capó, Isaiah (Nordín, min. 56), Marcos (Acosta, min. 56) y Di Renzo. GOLES: 1-0, min. 2: Monerris. 1-1, min. 55: Arturo, de penalti. 1-2, min. 74: Di Renzo. ÁRBITRO: Abraham Domínguez Fernández, del Comité Andaluz. Mostró amarilla a los locales Javi Barrio y a los visitantes López, Edu Gallardo, Luis Acosta y Ferni. INCIDENCIAS: Última jornada del grupo 1 de Primera Federación. Casi lleno en el Príncipe Felipe (6.119 espectadores), con presencia de unos 400 seguidores visitantes. Actuación del grupo Trébol. Minuto de silencio por el exjugador y secretario técnico verde Domingo Pulido y por el abonado Cristian Serrano.

Tras 37 jornadas de angustias, dudas, sufrimientos y penurias competitivas de todo tipo, el final estaba marcado como la placentera llegada de una fiesta absoluta, con El Redoble y todo lo positivo que rodeó a la cita. Incluso no dolió la derrota (1-2).

Con el recinto casi lleno, el césped perfecto y la euforia desatada desde que se ganó en Zamora, el proyecto deportivo del Cacereño 2025-2026 en la tercera categoría del fútbol español ponía su punto final en un duelo intrascendente para los de Julio Cobos ante un rival, el Talavera, que sí se la jugaba.

El escenario era idílico, casi de cuento de hadas. Muchos de los más de 5.000 fieles de la religión verde que estuvieron en el Príncipe Felipe habían puesto el ‘DEP’ a este equipo, un bloque que, contra todo pronóstico, se elevó cual ave fénix en el mes final para hacer los deberes con suficiencia y provocar un sentimiento de orgullo que pocas veces ha exhibido incluso la propia ciudad representativa del decano extremeño. Y todo eso, en este Cacereño tan pasional, ha creado un caldo de cultivo para el deleite, para el gozo, para el disfrute.

Era justo lo que se necesitaba este sábado. El colofón, la dulcísima guinda, era el apoteósico adiós de Javi Barrio, el futbolista que todo lo dio. El jugador modelo de comportamiento que tanto ha dado y que se quedará para siempre como un referente. El Oñi del siglo XXI (sí, para los nostálgicos de la época, aquel central de los 70 que era físicamente justo lo contrario, sin pelo, pero con idéntica actitud).

Nada podía salir mal. En pleno festejo, lo que interesaba eran otras cuestiones, mucho más allá de los puntos. Julio Cobos —¿seguirá o se acabará el idilio tras un exitoso segundo ciclo de siete años en el banquillo verde? He ahí el dilema, pese a las alabanzas mutuas expresadas por el presidente, Carlos Ordóñez, y el propio técnico—, encarnado ahora en héroe, hasta hace poco villano para parte de los aficionados, se lo tomó en serio, como venía a decir en la previa, para darle credibilidad y profesionalidad a la competición. Quién iba a decir que el CPC estaría salvado antes de la jornada final. Increíble. Quién iba a decir que la figura del propio Cobos iba a ser ahora tan casi unánimemente respetada. A falta de diez minutos, saludó ante el aplauso de la grada. Inenarrable.

Trébol interpretó El Redoble, símbolo sonoro del cacereñismo, en el centro del campo. No hay precedentes en este siglo de nada parecido. A flor de piel quedó entonces el sentimiento de pertenencia.

Una fiesta que ni la derrota pudo apagar

El Talavera, invitado a la fiesta, llegaba acogotado por la cercanía del descenso. Pero el estado de gracia seguía. Emi, con un jugadón marca de la casa, se la puso a Monerris para el 1-0. Sonó Extremoduro por un momento para ensanchar el alma. La tuvo Berlanga a continuación. Aquello era la bacanal más absoluta.

Se lesionó uno de los héroes de Zamora, Diego Gómez, y tuvo que salir aclamado. “Diego, Diego”. Ni en la adversidad cesó el jolgorio. El Talavera se echó arriba, pero el CPC era el que generaba peligro. Una muy buena acción de Iván Fernández fue cabeceada por Berlanga al larguero al filo de la media hora, antes de la pausa para la hidratación. Había en el ambiente un doble calor: el humano y el estrictamente emocional. Berlanga volvió a rozar la diana antes de enfilar el túnel de vestuarios para el asueto. Había carga emocional siempre, y los futbolistas lo sabían y lo aprovechaban gobernando los tiempos del partido. Solamente amenazó en serio el Talavera en los estertores del primer acto con un par de cabezazos estériles.

Segunda parte

A la vuelta, en la primera jugada, Palacín mandó a la madera un testarazo tras asistencia de Monerris, que a renglón seguido también pudo marcar.

El árbitro pitó un más que discutible penalti por mano de Emi para ponerle picante al partido. Arturo firmó el 1-1 y dio algo de fuelle a los cerámicos. De todas formas, el Avilés ganaba ya con claridad en Pontevedra (0-2). La afición visitante estaba realmente hundida, pese a la posibilidad de ganar. Nordín lanzó al larguero. Podía pasar de todo.

El Talavera hizo el 1-2 tras una falta y un remate en boca de gol de Di Renzo. No importó. Se fue Javi Barrio y el estadio se cayó dos veces. La guinda la pudo poner César Gómez con un remate al larguero. No importó, en realidad. Y el equipo dio la vuelta de honor.

Cacereño, oé, oé.