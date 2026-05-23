El Coria, ante el partido más importante de su historia

El Coria tiene una cita con la historia. Este domingo, a partir de las 19.00 horas en La Isla, el conjunto celeste afronta el primero de los dos partidos más importantes de sus 57 años de vida. La eliminatoria concluirá siete días después en un escenario mítico, el Carlos Tartiere de Oviedo, pero antes el equipo de Rai buscará hacerse fuerte ante su gente para acercarse a un sueño: el ascenso a Primera Federación.

El club cauriense ya ha vivido noches grandes en los últimos años, con duelos coperos ante rivales como el Real Oviedo, la Real Sociedad o el Elche. Partidos importantes, mediáticos y muy recordados por la afición, pero que forman parte de otra dimensión. Lo que se juega ahora el Coria va mucho más allá de una bonita anécdota: está ante la posibilidad real de alcanzar, por méritos propios, la tercera categoría del fútbol nacional. Para una ciudad de poco más de 12.000 habitantes, competir en Primera Federación sería un hito deportivo y social.

A por más

Después de superar la eliminatoria ante la Minera, en el vestuario celeste hay una frase que se repite por encima del resto: “Queremos más”. Esa ambición define a un grupo que no se conforma con haber llegado hasta aquí y que pretende poner el broche de oro a una temporada ya histórica. Jugadores y cuerpo técnico saben que están ante una oportunidad única y quieren aprovecharla.

La semana de trabajo ha sido muy positiva, en la línea de lo que ha venido siendo habitual durante toda la temporada. Rai podrá contar con la práctica totalidad de la plantilla, salvo Gonzalo y Hugo López, bajas ya confirmadas desde hace varias jornadas.

Un rival de primer nivel

Enfrente estará el Real Oviedo Vetusta, filial del conjunto asturiano que ha militado esta temporada en Primera División. Un rival con el perfil habitual de los equipos dependientes: futbolistas jóvenes, con mucha calidad y un ritmo competitivo alto. Algunos de ellos incluso alternan el filial con el primer equipo y ya saben lo que es debutar en la máxima categoría del fútbol español. Es el caso de jugadores como Agudín, Esteban o Falah, nombres propios de un Vetusta que exigirá la mejor versión del Coria.

La ilusión se ha desatado en Coria. Durante toda la semana no se ha hablado de otra cosa en las calles de la ciudad y en las poblaciones cercanas. La respuesta de la afición ha sido magnífica y se espera un lleno en las gradas de La Isla, con una previsión cercana a los 2.000 espectadores, una cifra récord para el club en un partido de Liga. El ambiente está asegurado en una tarde que puede quedar marcada para siempre en la memoria del cauriencismo.

El Coria quiere seguir soñando.

CORIA: Alonso; Currás, Iñaki León, Álvaro Domínguez, Jacobo; Sergio Gómez, Tapia, Adri Pérez; Toper, Chavalés y Tomy. OVIEDO VETUSTA: Narváez; Fernández, Adri Lopes, Esteban, Espinosa; Dieguito, Tejón, Agudín; Pérez, Berzal y Castro. Árbitro: Jesús López (Comité Gallego). ESTADIO: La Isla. HORA: 19.00 horas.

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