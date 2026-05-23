El Jimbee Cartagena, primer finalista de la Copa del Rey en Cáceres

5 - JIMBEE CARTAGENA COSTA CÁLIDA: Castejón, Tomaz, Cortés, Waltinho y Chispi -cinco inicial- Juninho, Lucas, Pablo Ramírez, Mellado, Motta, Fernando, Muhammad Osamanmusa y Darío Gil. 2 - VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS: Borja Puerta, Alberto, Carrasco, Naranjo y Torres -cinco inicial José Mario, Nicolás, Alex, Sinesio, João Victor, Lautaro Yáñez, Pato, Cezar y Ribeiro. GOLES: 0-1: min. 5, Nicolás. 1-1:min. 10, Darío. 2-1:min. 20, Mellado. 3-1: min. 27, Juninho. 4-1: min. 29, Motta. 5-1: min. 30, Tomaz. 5-2: min. 35, Pato. ÁRBITROS: Javier Moreno y Jairo Leiva. Amonestaron a Waltinho por el Cartagena. INCIDENCIAS: Primera semifinal de laCopa del Rey de fútbol sala. 2.000 espectadores en el Multiusos Ciudad de Cáceres.

El Jimbee Cartagena Costa Cálida jugará la final de la Copa del Rey de fútbol sala tras imponerse por 5-2 al Viña Albali Valdepeñas en la primera semifinal, disputada en el Multiusos Ciudad de Cáceres ante unos 2.000 espectadores. El conjunto cartagenero supo rehacerse al mejor arranque manchego y terminó desactivando a su rival con un juego más sólido, más continuo y mucho más eficaz en las áreas.

El Valdepeñas entró algo mejor al partido. Más cómodo en los primeros intercambios, encontró premio pronto con el 0-1 de Nicolás, que adelantó a los manchegos en el minuto 5 y pareció abrir un escenario favorable para los de Ciudad Real. Sin embargo, la reacción del Jimbee no tardó en llegar. El equipo murciano fue asentándose, redujo las pérdidas, ganó presencia en campo contrario y comenzó a inclinar el encuentro desde una mayor seguridad colectiva.

La reacción

La igualada llegó en el minuto 10, cuando Darío firmó el 1-1 y devolvió el equilibrio al marcador. A partir de ahí, el Cartagena fue creciendo con paciencia y firmeza, hasta completar la remontada justo antes del descanso. Mellado, en el minuto 20, hizo el 2-1 y confirmó el cambio de dinámica de una semifinal que había arrancado con mejores sensaciones para el Valdepeñas, pero que poco a poco fue cayendo del lado cartagenero.

Tras el paso por vestuarios, el Jimbee terminó de romper el partido. En apenas tres minutos, el conjunto murciano castigó cada desajuste de su rival y elevó la diferencia hasta hacerla casi definitiva. Juninho anotó el 3-1 en el minuto 27, Motta amplió la renta en el 29 castigando la táctica rival del portero-jugador y Tomaz firmó el 5-1 en el 30. Ese tramo fue decisivo: el Cartagena mostró más pegada, más orden y una superioridad que dejó al Valdepeñas contra las cuerdas.

Aun así, el conjunto manchego no se rindió. La nota más llamativa llegó en el minuto 35, cuando Pato, meta del Valdepeñas, marcó el 5-2 y encendió unas esperanzas que finalmente no llegaron a culminarse. Su tanto dio aire a los suyos en el tramo final, pero el Jimbee gestionó con oficio la ventaja y evitó cualquier conato de remontada.

El equipo cartagenero acabó sellando una clasificación justa para la final, sustentada en su capacidad para sobrevivir al arranque del Valdepeñas y en la contundencia con la que resolvió la semifinal cuando encontró el ritmo del partido. El conjunto castellano-manchego, por su parte, se marchó de Cáceres después de haber competido de inicio, pero superado después por un rival más sólido y más determinante.

El rival del Cartagena en la final saldrá del Barcelona-Jaén que se disputa a las 16.00 horas en el mismo escenario.