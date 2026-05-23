El Mérida dice adiós con alegría

1 - OSASUNA PROMESAS: R. Fernández, Jiménez, Santos, Lumbreras, Ander Voldi (Garin, min. 63), Rufo, Antón E. (Pedroarena, min. 63), Auría, Bonel (Dani, min. 69), Bruno (Kepa, min. 63) y Larrión (Ansó, min. 63). 2 - MÉRIDA: Cacha, Luis Pareja, Javi Domínguez, Jacobo, Vergés, Raúl Beneit, Martín Solar, Sofiane (Mario Martínez, min. 95), Areso, Chiqui (Manu Rivas, min. 69) y Hallsson (Carvajal, min. 80). GOLES: 0-1, min. 16: Hallsson. 1-1, min. 40: Bonel. 1-2, min. 50: Hallsson. ÁRBITRO: Francisco José Ortega Herrera, del Comité Valenciano. Mostró amarilla al local Ander Voldi y a los visitantes Jacobo y Areso, este último en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el minuto 75. INCIDENCIAS: Última jornada del grupo 1 de Primera Federación. Partido disputado en el Complejo Deportivo Tajonar.

El Mérida consiguió el triunfo en su visita al Osasuna Promesas (1-2) en un encuentro en el que dominó más que su rival y logró adelantarse pronto en el marcador con un gol de Hallsson en el minuto 16. Aun así, al borde del descanso, el filial navarro neutralizó la renta visitante. Pero el dominio de los romanos continuó en la segunda mitad y Hallsson hizo el segundo y perdonó el tercero ante un rival que lo intentó al final, aunque apenas generó peligro.

El Mérida cerraba la temporada ante un rival ya descendido, que tampoco se jugaba nada y cuyo técnico apostó por introducir cambios en su once y dar minutos a los menos habituales. Los extremeños, por su parte, dejaron claro desde el pitido inicial que no habían viajado a Pamplona para pasear y trataron de hacerse con el control del balón, moviéndolo en el centro del campo y tratando de abrir el juego por las bandas.

Último once inicial del Mérida esta temporada. / AD Mérida

Hallsson abre el camino

Llegó así el primer acercamiento peligroso de los de Fran Beltrán en el minuto 4, en un remate de Areso que se estrelló en el lateral de la red. Intentó responder Osasuna Promesas en una contra, pero Lumbreras tampoco acertó con la portería contraria.

Lo cierto es que el ritmo fue algo flojo en los primeros compases, aunque poco a poco pareció que el Mérida metía una marcha más y empezaba a generar ocasiones de peligro. La más clara llegó en el minuto 15, en un remate de Raúl Beneit que se estrelló en el larguero. El rechace lo recogió Areso, que volvió a tener una ocasión clarísima, pero esta vez el balón se marchó directamente fuera.

No descendió el acoso de los romanos y apenas un minuto más tarde su presión dio resultado: Hallsson colocó el 0-1 con un remate desde la frontal del área.

No se conformó el Mérida con ese gol y los de Fran Beltrán continuaron teniendo más balón que su rival. Cierto es que el ritmo del encuentro volvió a bajar después del 0-1, pero también que eran los visitantes los únicos que conseguían generar alguna llegada con peligro, sobre todo por mediación de Areso.

Apretó Osasuna Promesas tras la pausa para la hidratación de la media hora de partido. Los locales tuvieron entonces más balón que el rival y buscaron el área de un Mérida que, por su parte, pareció perder la concentración y estuvo a punto de dar alas a los navarros en el minuto 31, en un despiste defensivo que permitió a Lumbreras colarse en el área, aunque el delantero local acabó cayendo sin que el colegiado apreciase nada punible.

Reacción tras el descanso

Insistieron los locales y en el minuto 40 acabó llegando el empate, en un error en la salida de balón de los romanos que Bonel envió al fondo de las mallas. Lo intentó el Mérida de ahí al descanso, aunque sin éxito.

Tras el descanso, el Mérida recuperó el control del balón y del partido, y puso rumbo de nuevo hacia la portería contraria. Movió bien el balón el conjunto romano, que apenas tardó cuatro minutos en batir de nuevo al meta local. En primera instancia, el colegiado anuló el gol de Hallsson por fuera de juego, aunque acabó dándolo por válido tras revisar la jugada en el FVS (1-2).

No se conformaron los romanos tras ese tanto ante un Osasuna que no acababa de entrar en el partido y seguía a merced de su rival. Buscó el tercero el equipo visitante, que en el minuto 66 tuvo una buena ocasión para sentenciar en una internada de Hallsson que no consiguió rematar. En el 67 fue Vergés quien tuvo el gol en sus botas, pero acabó estrellando el balón en el palo.

Raúl Beneit, rodeado de contrarios. / AD Mérida

Intentó Osasuna dar un paso al frente en los últimos veinte minutos ante un Mérida que se quedó con un hombre menos en el minuto 75, después de que Areso cortase con falta una internada local y viese la segunda cartulina amarilla. Y a punto estuvo de llegar, justo un minuto después, otra mala noticia para los de Beltrán, en un remate de Dani González que no entró por poco en la portería de Cacha.

Apretó Osasuna en la recta final y Auría volvió a tener una buena ocasión en un remate de cabeza que se fue alto por poco en el minuto 80. Fue la última oportunidad, con un Mérida que defendió bien en los minutos finales para cerrar la temporada con victoria.