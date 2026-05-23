El Moralo avanza a la final extremeña tras el empate ante el Azuaga

0 - MORALO: Jesús Navajas; Perdi (Diego, min. 86), Eteme, Iván Sánchez, Isma (Moha, min. 79); Javi González, Omar, Chele, Ilias (Liam, min. 90); Goodluck y Robinho. 0 - AZUAGA: Jaime Durán; Braian Hugo, Zakaria, Ale Limón, Juampe (Luis Prieto, min. 83); Parada (Jesús Marín, min. 83), Márquez, Vera, Piochi; Lucky (Jesús Molina, min. 73) y Erik Aguado. ÁRBITRO: Hugo Novella Navalón. Tarjeta roja al local Robinho (min. 41) y cartulinas amarillas a Jesús Navajas y al entrenador José Antonio Ruiz, por el Moralo, y a Ale Limón, Parada y Jesús Marín, por el Azuaga. INCIDENCIAS: 800 aficionados en el Municipal Óliver Torres, un centenar llegados desde Azuaga. Minuto de silencio por el fallecimiento de la abuela del jugador moralo Iván Leno y homenaje al Taller Ocupacional APTO.

El Moralo es el primer finalista del ‘playoff’ extremeño por el ascenso a Segunda Federación. Eliminó al Azuaga con este empate sin goles, tras haber ganado 0-1 el partido de ida. Este domingo conocerá quién será su rival en la final, que saldrá del cruce entre Badajoz y Jaraíz.

Fue el Moralo netamente superior en el global de la eliminatoria. Así lo indica su triunfo en cancha azuagueña una semana antes y el juego desplegado este sábado ante sus aficionados. Dignificó la eliminatoria saliendo desde el inicio en busca de la portería contraria, sin especular con el gol de ventaja que tenía de la ida y el plus que le daba su mejor clasificación en liga. Del Azuaga sorprendió sobremanera su falta de ambición, pese a que debía ganar por más de un gol de diferencia para superar esta semifinal. Los de la Campiña Sur ni siquiera supieron aprovechar la superioridad numérica que les dio la expulsión de Robinho en el tramo final de la primera parte. El Moralo, con diez más de medio partido, evitó siempre ser dominado y no renunció al ataque, mereciendo incluso la victoria. El toledano Chele fue el futbolista más destacado del encuentro, incansable en el esfuerzo y eficaz en su juego.

Avance de un jugador del Moralo. / Miguel Camacho

Con uno menos

En la primera parte destacó la expulsión del local Robinho, muy protestada por el equipo de Navalmoral, por presunta agresión a Erik Aguado. En el segundo periodo, la emoción mantuvo el ritmo del partido, ya que un gol visitante llevaba la eliminatoria a la prórroga. Aun así, Omar desaprovechó una acción solo ante el meta contrario (min. 54) y un rebote en un zaguero local, que casi fue autogol, zarandeó los corazones de la hinchada local (min. 81).

Los minutos fueron pasando sin que el Azuaga elevase el ritmo ofensivo que requería el enfrentamiento y con el Moralo confiado atrás y firme en su defensa del resultado, pese a jugar con un futbolista menos.

En suma, el partido aparentó ser de liga, y no de ‘playoff’, durante muchos minutos. Y este detalle resultó decisivo, porque así los de Navalmoral de la Mata se plantaron en la final extremeña por el ascenso.