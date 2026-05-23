Fútbol sala. Fase de ascenso a Segunda División
Pésimo final del López Bolaños ante el Pontevedra: 2-5
Los extremeños se adelantaron, pero terminaron con resultado difícil de remontar en el encuentro de vuelta
El Grupo López Bolaños no pudo hacer valer el factor pista en la ida de la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda División de fútbol sala. El equipo fontanés, empujado por su afición en el pabellón Francisco Javier López Sayago, cayó por 2-5 ante un Exlabesa Leis Pontevedra que mostró pegada, paciencia y oficio para darle la vuelta a un partido que durante muchos minutos estuvo abierto.
El encuentro arrancó de la mejor manera para los intereses extremeños. Fede Vázquez adelantó al López Bolaños en el minuto 9, un gol que reforzó el plan local y encendió a la grada. Sin embargo, el Leis Pontevedra respondió antes del descanso por medio de Yeray Míguez, que firmó el 1-1 en el minuto 15.
Lejos de acusar el golpe, el conjunto de Fuente del Maestre volvió a adelantarse en el marcador. Román Picón hizo el 2-1 en el minuto 25 y devolvió la ilusión a un López Bolaños que competía de tú a tú ante un rival potente.
Desenlace demoledor
Pero el tramo final fue demoledor para los intereses locales. El Pontevedra encontró el empate en el minuto 34 con un tanto de Jesús de Nazaret Alcardo y, apenas un minuto después, Said Lahmidi firmó el 2-3. El golpe fue durísimo para el cuadro extremeño, que pasó de tener la eliminatoria controlada a verse obligado a remar contracorriente.
Ya con el López Bolaños volcado, el conjunto gallego amplió su ventaja. Daniel Álvarez marcó el 2-4 en el minuto 38 y Said Lahmidi cerró el marcador con el 2-5 en el 39.
El resultado deja al Grupo López Bolaños con una tarea complicada para la vuelta, aunque ya ha demostrado durante la temporada que sabe competir en escenarios exigentes. La afición de Fuente del Maestre, que volvió a responder en una cita grande, tendrá que aferrarse ahora a la épica para seguir soñando con el ascenso.
Ascenso a Segunda B: Empate en la ida (1-1) entre Navalmoral y Rena
El ascenso se decidirá en el partido de vuelta. Empate en la ida de la eliminatoria final por el ascenso a Segunda División B de fútbol sala: Fex Multiseguros Navalmoral 1-Bambatam Rena 1. Máxima igualdad en el enfrentamiento disputado en la noche del viernes en el pabellón Antonio Jara de Navalmoral. Los moralos tampoco pudieron esta vez jugar en su cancha habitual, al seguir sin poder utilizarse el Pabellón Municipal tras los daños en el parqué que produjeron las goteras por las tormentas de hace dos semanas.
Fue un encuentro muy emocionante con un corto marcador, por lo que solo la falta de acierto en ambos bandos privó a los aficionados de un mayor espectáculo deportivo. Las gradas volvieron a estar repletas.
Los dos goles se marcaron en el desarrollo de la primera mitad. En el minuto 8 adelantó Javi a los locales y Reseco marcó en el 17 para los visitantes. Con este 1-1 se llegó al intermedio y no se movió ya el electrónico en toda la segunda parte, por lo que terminó siendo el resultado final. Como detalle curioso apuntar que es el primer empate del Bambatam Rena en todo lo que va de campeonato; el equipo renero fue campeón de la fase regular sin igualar en el marcador final ningún partido hasta este de la final del playoff.
Así que la eliminatoria, y la plaza de ascenso a Segunda B, se decidirá el próximo fin de semana en el partido de vuelta. La estadística apunta una ventaja para los reneros ya que esta temporada han ganado todos los partidos que han disputado en el Pabellón Municipal de Rena: sus quince encuentros disputados en liga, más el de su eliminatoria semifinal frente al Torrecillas. En todo caso, el equipo de Navalmoral llega a su vez en su mejor momento; tras una espectacular remontada desde la última plaza terminaron segundos la fase regular para después eliminar al Colegio San José en semifinales del ‘playoff’. PEPE BARRADO
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