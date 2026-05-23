Pésimo final del López Bolaños ante el Pontevedra: 2-5

El Grupo López Bolaños no pudo hacer valer el factor pista en la ida de la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda División de fútbol sala. El equipo fontanés, empujado por su afición en el pabellón Francisco Javier López Sayago, cayó por 2-5 ante un Exlabesa Leis Pontevedra que mostró pegada, paciencia y oficio para darle la vuelta a un partido que durante muchos minutos estuvo abierto.

El encuentro arrancó de la mejor manera para los intereses extremeños. Fede Vázquez adelantó al López Bolaños en el minuto 9, un gol que reforzó el plan local y encendió a la grada. Sin embargo, el Leis Pontevedra respondió antes del descanso por medio de Yeray Míguez, que firmó el 1-1 en el minuto 15.

Lejos de acusar el golpe, el conjunto de Fuente del Maestre volvió a adelantarse en el marcador. Román Picón hizo el 2-1 en el minuto 25 y devolvió la ilusión a un López Bolaños que competía de tú a tú ante un rival potente.

Desenlace demoledor

Pero el tramo final fue demoledor para los intereses locales. El Pontevedra encontró el empate en el minuto 34 con un tanto de Jesús de Nazaret Alcardo y, apenas un minuto después, Said Lahmidi firmó el 2-3. El golpe fue durísimo para el cuadro extremeño, que pasó de tener la eliminatoria controlada a verse obligado a remar contracorriente.

Ya con el López Bolaños volcado, el conjunto gallego amplió su ventaja. Daniel Álvarez marcó el 2-4 en el minuto 38 y Said Lahmidi cerró el marcador con el 2-5 en el 39.

El resultado deja al Grupo López Bolaños con una tarea complicada para la vuelta, aunque ya ha demostrado durante la temporada que sabe competir en escenarios exigentes. La afición de Fuente del Maestre, que volvió a responder en una cita grande, tendrá que aferrarse ahora a la épica para seguir soñando con el ascenso.