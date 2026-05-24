El Badajoz remonta y mantiene vivo el sueño del ascenso

Ficha técnica: 2 - CD BADAJOZ: Tienza; Galán, Lolo González, Jesús Sánchez, Pata, Fran Miranda, Bermúdez, Pavón (Pavón, min. 70), Manu Hernández (Moyano, min. 83), Carlos Bravo (Adri Escudero, min. 88), Alegría. 0 - CF JARAÍZ: Miguel García, Dani Herrero (Bruno, min. 84), Pedroso, Liberal (Vespi, min. 84), Fran Castro, Fabio, Gustavo (Toñito, min. 84), Luismi Bueno, Yoni (David Elena, min. 72), Alfredo, Rubén Cabeza (Talyson, min. 46). GOLES: 1-0, Carlos Bravo (min. 35); 2-0, Bermúdez (p.) (min. 81). ÁRBITRO: Miguel Ángel Pérez Arroyo (extremeño). Amonestó a los locales Bermúdez, Fran Miranda y Pata. INCIDENCIAS: En torno a 6.000 espectadores en el estadio Nuevo Vivero.

El sueño del ascenso sigue vivo en Badajoz. El conjunto pacense se impuso al Jaraíz por 2-0 en la vuelta de las semifinales regionales del playoff de ascenso a Segunda Federación gracias a los goles de Carlos Bravo y Bermúdez de penalti. El cuadro blanquinegro completó una gran actuación, supo gestionar a la perfección los momentos del partido y consiguió la machada rodeado de unos 6.000 aficionados en la grada del Nuevo Vivero.

La principal novedad en el once inicial de Miguel Ángel Ávila estuvo en el costado diestro. El técnico cacereño decidió apostar desde el inicio por Manu Hernández, futbolista del juvenil blanquinegro que ya gozó de minutos en el partido ante el Gévora y en la ida ante el Jaraíz. Pavón también comenzó de la partida y ninguno de los tres lesionados (Barba, Borja Domingo y Gus Quezada) entraron en la convocatoria.

Manu Hernández irrumpe en el once

El choque comenzó con un Badajoz muy intenso en ataque. Desde los primeros compases se pudo ver como el equipo de Ávila buscó dar amplitud al campo con Manu Hernández y Pavón, que cada vez que recibían con espacio buscaban el uno contra uno para tratar de generar acciones de peligro.

El acercamiento más claro para los blanquinegros fue una falta botada por Alegría desde la frontal que se marchó alta, pero el Jaraíz tampoco se quedó atrás. Los hombres de Dani Baños trenzaron dos acciones de peligro que estuvieron muy cerca de haber puesto el 0-1 en el electrónico del Nuevo Vivero.

Respondió el Badajoz por mediación de Manu Hernández. El joven futbolista blanquinegro, de lo más destacado del choque en su inicio, recibió el cuero cerca en la frontal del área y conectó un disparo que se marchó desviado por muy poco.

La insistencia del Badajoz iba a tener su premio pasada la media hora de partido. El equipo de Ávila lograba desplegarse en ataque por el costado zurdo por mediación de Pavón, que pisaba área y ponía un pase tenso al segundo palo, donde aparecía Carlos Bravo. El extremo madrileño llegaba forzado y, a puerta vacía, convertía el primer gol del partido.

La recta final del primer tiempo estuvo más igualada. El Jaraíz trató de recuperarse rápido del gol encajado y buscaba a Fabio al espacio para darle amplitud al bloque. Fue en ese momento en el que la zaga blanquinegra elevó el nivel. Especialmente Galán y Pata se mostraron muy seguros en el uno contra uno y evitaron que los pimentoneros pudieran generar peligro.

Finalmente, el colegiado señalaba el final de un primer tiempo muy intenso, de ida y vuelta y en el que el Badajoz supo golpear más fuerte. La irrupción de Manu Hernández y el gol de Carlos Bravo, que igualaba la eliminatoria, fueron las dos noticias más destacadas en clave blanquinegra durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

Bermúdez culmina la remontada

La segunda parte comenzó con ocasiones para los dos equipos. Primero Manu Hernández, con una acción en la que acabó golpeando desviado, y posteriormente Liberal con un mano a mano que sacó Tienza, se quedaron a poco del tanto.

El Jaraíz consiguió tener más presencia en área rival en el ecuador de la segunda mitad. El equipo pimentonero consiguió llegar con asiduidad a los dominios de Tienza aprovechándose de un momento más flojo en cuanto a intensidad del Badajoz.

Pese a ser inferior que su rival durante un tramo del choque, el Badajoz consiguió rehacerse gracias a la figura de Manu Hernández. El canterano generaba superioridad cada vez que recibía el balón y obligaba al Jaraíz a vigilarle con más de un jugador.

El partido iba a cambiar llegado a su recta final. Bermúdez trazaba una pared con Bravo, éste llegaba antes que su par y era arrollado dentro del área. El colegiado señalaba el punto de penalti y Bermúdez, sin alterarse lo más mínimo, mandaba el balón al fondo de las mallas y ponía en ventaja al Badajoz.

Recital defensivo para cerrar el pase

Los instantes finales fueron un recital defensivo de los blanquinegros. El Jaraíz se fue con todo al ataque para empatar la eliminatoria, pero tanto la zaga blanquinegra como Tienza se mostraron muy seguros para evitar complicaciones.

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Tras la conclusión del tiempo añadido, el colegiado decretaba el final del partido y confirmaba la victoria y el pase de ronda del Badajoz. Los blanquinegros cumplieron con todas las premisas que requiere una remontada y avanzan hasta la fase final del playoff regional, donde ya espera el Moralo tras dejar fuera al Azuaga.